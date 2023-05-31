Дзюба о будущем: «В Госдуму и президенты РФС вряд ли пойду. Буду связан с футбольной деятельностью, скорее всего»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС Государственная дума Политика Футбол

Артем Дзюба рассказал, чем хотел бы заниматься по окончании игровой карьеры.

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли.

Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью – это более вероятно», – сказал нападающий «Локомотива».

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Из Дзюбы выйдет отличный эксперт Матч-тв. Будут вместе с Володькой Быстровым балагурить, вспоминать прошлое...
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Павел Поляков
Кринж-эксперт на Матч ТВ и звезда в Медиафутбола - вот его будущее полсле футбола
+15
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Виктор Тимошков
РФС и правда мало связан с футбольной деятельностью
+8
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Остап Бендер
Может, в тренеры пойти? "Тренеришка - большая шишка!"
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Arnoldinho
Так туда никто и не идёт работать
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Мартинелли
Ответ T622222
Туда типа избрать еще должны он не знает наверное
Платишь деньги (от 100 до 500 млн.руб.) и тебя в партийные списки ставят, никто за тебя не голосует, а голосуют за партию (50% идут туда по партийным спискам)
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Cruel Snake
Ну это же прекрасно. Там и так ######### хватает, очень сильно хватает
+4
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Ответ Ебздрогыч
Из Дзюбы выйдет отличный эксперт Матч-тв. Будут вместе с Володькой Быстровым балагурить, вспоминать прошлое...
спикер на матче из него не плохой будет, язык где надо..
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goshforever
Они вроде со Слуцким в Камеди собирались?
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AntOn
Странно, его там и не хватает, парень то рукастый, головастый, языком хорошо работает, в международных отношениях поднаторел, за словом в карман не полезет! Все к одному сошлось.
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Колбаскер тут
Правильно, потому что в Госдуме не работают
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Ape1sin
детским тренером Артём бы пригодился в академии Спартака.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дзюба, президентом рфс действительно ты не подойдёшь - это должность где основное это обеспечивать футбол деньгами.
А вот Дзюба, Аршавин Мостовой должны занять руководящие должности в рфс и РПЛ вместо Митрофанова и Алаева и остальных - сделать как в хоккее где в руководстве хоккея стоят бывшие звёзды хоккея.
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Leonid Messiev
Работать в ГосДуму не пойду , А Сидеть и набивать карманы да.
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Сергей Галынский
Только не в агенты,обкрадет как пить дать
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Chernoy
Спасибо, Тём! Стране и так не просто.
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deng777
Артём, вы с Матч тв просто созданы друг для друга.Новое ток-шоу "Есть Тёма" уже в разработке.
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Krammark1971
Какой смелый прогноз на будущее. А может, и не будет у таких как он такого светлого будущего. Будут спрашивать,например,что он делал(для примера), 19 августа 1991 года...
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Никому_никабельный
В госдуме оказывается работают?
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Димон Артамонов
Артем по 10 раз за сезон переобувается . Сейчас его слова ничего не значат. Через 3 года уже и в Думе будет сидеть
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Ответ Cruel Snake
Ну это же прекрасно. Там и так ######### хватает, очень сильно хватает
зашифровано я так пониманию "гениальных" ..
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Евгений Громов 22
Если только депутатом от новой партии ,, Ну так же нельзя ####### !!! ,,
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