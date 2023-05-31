Дзюба о будущем: «В Госдуму и президенты РФС вряд ли пойду. Буду связан с футбольной деятельностью, скорее всего»
Артем Дзюба рассказал, чем хотел бы заниматься по окончании игровой карьеры.
«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли.
Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью – это более вероятно», – сказал нападающий «Локомотива».
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А вот Дзюба, Аршавин Мостовой должны занять руководящие должности в рфс и РПЛ вместо Митрофанова и Алаева и остальных - сделать как в хоккее где в руководстве хоккея стоят бывшие звёзды хоккея.