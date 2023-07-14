Роднина о спортсменах в Госдуме: «В спорте ничего не купишь, надо делать себя самого. Поэтому есть доверие к людям, которые добились успеха за счет труда и амбиций»

Теги Артем Дзюба Ирина Роднина Государственная дума Политика Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала, как спортсмену попасть в Государственную думу.

– Кого сейчас не хватает в Думе из спортсменов?

– Спортсменов-то у нас достаточно. Фетисов и Валуев, к примеру, в комитете по экологии, Журова и я – в комитете по международным отношениям, Карпов, если я правильно помню, – в комитете по национальностям. Спорт, он ведь всего касается, это один из самых мощных аспектов социальной жизни любого человека.

– А что вообще нужно знать и уметь спортсмену, прежде чем попасть в Думу?

– В первую очередь – знать свое дело. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас некоторые люди, которые работают в сфере управления и организации спорта, не очень помнят или знают, что было в советское время.

А еще меньше – что есть в международном спортивном движении. У нас несколько разные системы, задачи, финансирование. Здесь, конечно, нужно знать и то, и другое. И, конечно, знать, куда двигаться дальше.

– И все же – вы видите, кто из молодых спортсменов мог бы прийти вам на смену?

– Я не задавалась этой мыслью. Это не моя история. Любое министерство заинтересовано, чтобы у него были свои люди, которые могли бы приносить новые идеи. Наверное, это задача министерства спорта. Потому что такая большая группа спортсменов попала в Думу благодаря Фетисову, когда у нас еще было агентство по спорту.

Министерство спорта у нас появилось в 2010 году, а отдельный бюджет на спорт – в 2012-м. Поэтому мы тогда попали в такую яму. Сперва бюджет спорта был в системе медицины, потом – в образовании. А отдельным он стал только за два года до Олимпийских игр в Сочи.

– Должен ли спортсмен быть популярным, чтобы попасть в Думу?

– Одно время это использовалось. В основном у нас все спортсмены – «Единая Россия», и, за небольшим исключением, мы все одномандатники. Избираться по списку или по одномандатному округу – совершенно разные вещи, поэтому здесь узнаваемость, конечно, имеет значение.
 
Кроме того, наши избиратели прекрасно понимают, что в спорте ничего не купишь. В спорте надо делать себя самого. Поэтому есть определенное доверие к людям, которые добились успеха за счет своего труда и амбиций.

– В таком случае может Артем Дзюба быть депутатом?

– Да что вы ко мне с Дзюбой пристали? Я думаю, что это каждый сам для себя решает, зачем он туда пойдет и какие задачи будет ставить. У нас достаточно спортсменов и в региональных законодательных собраниях. И для чего туда идти – просто поприсутствовать?

– Дзюба – это уже федеральный масштаб. Какие тут регионы.

– После всех своих экзерсайсов он действительно уже планетарного масштаба, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: Фетисов скакнул с 11 млн до 135, у Третьяка – земля и квартиры в Латвии, у Родниной – минус две машины

39 комментариев

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bellyashe
чтобы нажимать кнопку, на которую покажут, особого ума и достижений не надо)
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bona ulo
А что Роднина сделала полезного в своей жизни после спорта? На тренерском поприще успехов не достигла, 16 лет протирает пятую точку и по команде кнопку нажимает. Может что-то сделала для развития своего вида спорта, реализовала какие-нибудь полезные идеи, нововведения? Уверен, если бы ей было чем похвастаться, то она твердила бы об этом в каждом вью и себя в пример ставила. Но от нее можно услышать одни осуждения, как все всё делают не так, не дорабатывают.
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Moffo
Мозги и совесть тоже не купишь, даже на депутатскую зарплату
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Анна Беляева
Самое главное - хороший спортсмен всегда живет по команде. Так научен с детства. Так что для политиков очень выгодно иметь в госдуме именно спортсменов. Вы все легко управляетесь указанием начальства, не особенно рефлексируя над сказанынм.
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Forza
Вот это аргумент. Я то думал, нужен ителлект, знания в юриспруденции и компетентность в той сфере за которую ты будешь отвечать в гос думе. А оказывается, по мнению Родиной, если ты бегаешь быстро и прыгает хорошо, то у людей есть доверие к тому, что такой человек станет топовым юристом, финансистом и политиком.

Ну давайте тогда уже без всех этих условностей сразу будем проводить ММА турнир между кандидатами в депутаты. А что, тут то сразу будет понятно, что победитель - хороший спортсмен, который выбил свой мандат трудом, потом и кровью.
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Владислав Романов
Ответ bellyashe
чтобы нажимать кнопку, на которую покажут, особого ума и достижений не надо)
как это не надо? жить и учиться детей приходится отправлять к врагам, владеть гектарами земли и особняками на Рублёвке, ездить на вражеских люксовых автомобилях, имущество на родственников переписывать нужно постоянно, вообщем, трудяги😁
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pelod
– А что вообще нужно знать и уметь спортсмену, прежде чем попасть в Думу?
– В первую очередь – знать кого-то из ЕР.
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Додик Аксель
Одномандатники отчитались перед избирателями за свои предвыборные обещания, наказы избирателей выполнили ? Кому и чем помогли, что сделано в округе по которому избирались ? Сколько подготовили и внесли законопроектов, депутатских запросов в разные инстанции и т.д. Или продолжаете работать кнопкодавами ?
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kovfun-barrios
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Ответ scorp19
Спортсмены - это самые бесполезные люди в политике. Необразованные, далёкие от народа приспособленцы.
Ну само собой, но они-то не понимают этого. Их просто привлекают, как медийных лиц, к каким либо инициативам. Типа когда Исинбаева с Плющенко Фетисовым рекламировали поправки в 2020 году)) Ну а в случае всего, из них всегда можно сделать боксёрскую грушу для народа, если что-то пойдёт не по плану. Они всё равно не додумаются, что происходит.
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United
Просто ограниченно одарённая бабушка.
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alexnew
- Поэтому есть определенное доверие к людям, которые добились успеха за счет своего труда и амбиций.
- А инженеры и математики, например, по наследству что ли получили все знания и опыт, необходимые для принятия решений?
Спортсменов привлекают потому, что они тупые и ни в чем толком не разбираются, даже в спорте зачастую.
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Andrey Kulchitsky
Ответ CherenkovF
А что такого необычного в юристах? Ты прям несколько раз о них в своей простыне написал. Ты думаешь это какие-то сверх люди?)) Сериалов что ли пересмотрел... Юристы, финансисты... В твоём колхозе эти профессии до сих пор считаются элитными?
эти профессии имеют бОльшее отношение к политике, устройству повседневной жизни чем 60-70 iq-шные получатели по лицу на рингу или двигатели попой на льду.
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Адепт Суперлиги
Какая же мерзость
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scorp19
Спортсмены - это самые бесполезные люди в политике. Необразованные, далёкие от народа приспособленцы.
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Мыкола
А как можно заниматься законотворчеством не имея юридического образования? Понятно, что все эти спортсмены и другие подобные тупо по указу жмут кнопку. Можно было бы сэкономить на них. Посадить каких-нибудь надрессированных голубей за корм вместо этих "депутатов"
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Евгений Качалков
Она права. В спорте ничего не купишь. Боря Ротенберг подтвердит, если что.
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Vladimir Rybakoff
Анекдот дня от Родниной:))))))))
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Лакс
Ответ Jan T
Роднина, Терешкова, Рыжков..... Какой-то (дур)дом престарелых. Они в состоянии (понимают) что кнопку надо нажать? "Законотворцы".
Роднина на 20 лет моложе Рыжкова, но вам из вашего детсада они видятся одинаково старыми.
Если вы "в состоянии" - так замените их.
А если нет, то не мерьте кого-либо только по возрасту.
И я о общем принципе, а не конкретно о этих персонах.
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СемёнСемёныч
Блин, трудоголик наш.
В думу и в сферу управления нужны люди ни кто бегал быстро и прыгал выше, а именно с ГОЛОВОЙ и с образованием - это юристы, экономисты, политики. А спортсмены должны заниматься спортом: быть тренерами и связанными с организацией спорта.
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And-Rover
От вас толку никакого.
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Торт Спартак
Ответ Forza
Вот это аргумент. Я то думал, нужен ителлект, знания в юриспруденции и компетентность в той сфере за которую ты будешь отвечать в гос думе. А оказывается, по мнению Родиной, если ты бегаешь быстро и прыгает хорошо, то у людей есть доверие к тому, что такой человек станет топовым юристом, финансистом и политиком. Ну давайте тогда уже без всех этих условностей сразу будем проводить ММА турнир между кандидатами в депутаты. А что, тут то сразу будет понятно, что победитель - хороший спортсмен, который выбил свой мандат трудом, потом и кровью.
А чё сразу по ММА-то?- возмутился Шипулин.
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incognet
Всё не нажретесь..
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Fona
Йозе Марино на своем примере доказывает
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МАГА 123
А те кто не добился успеха в спорте с помощью труда и амбиции им куда? В спорте кроме всего перечисленного решает ещё и генетика, без которой любой труд будет напрасен.
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Stark 2021
Большие спортсмены это не только большие результаты в спорте.
Это лицо и авторитет,уважая былые достижения которых,простой электорат выбирает в Думу.
Те,кто приглашает спортсменов сидеть в кабинетах ,явно не дураки.
Ничего не значащий и не решающий Попка,который жмёт нужные кнопки,голосует за нужные решения и говорит то,что от него хотят услышать .
Но он известен,хоть и в прошлом,за него проголосуют простые люди,это и требуется .
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