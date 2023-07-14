Роднина о спортсменах в Госдуме: «В спорте ничего не купишь, надо делать себя самого. Поэтому есть доверие к людям, которые добились успеха за счет труда и амбиций»
Ирина Роднина рассказала, как спортсмену попасть в Государственную думу.
– Кого сейчас не хватает в Думе из спортсменов?
– Спортсменов-то у нас достаточно. Фетисов и Валуев, к примеру, в комитете по экологии, Журова и я – в комитете по международным отношениям, Карпов, если я правильно помню, – в комитете по национальностям. Спорт, он ведь всего касается, это один из самых мощных аспектов социальной жизни любого человека.
– А что вообще нужно знать и уметь спортсмену, прежде чем попасть в Думу?
– В первую очередь – знать свое дело. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас некоторые люди, которые работают в сфере управления и организации спорта, не очень помнят или знают, что было в советское время.
А еще меньше – что есть в международном спортивном движении. У нас несколько разные системы, задачи, финансирование. Здесь, конечно, нужно знать и то, и другое. И, конечно, знать, куда двигаться дальше.
– И все же – вы видите, кто из молодых спортсменов мог бы прийти вам на смену?
– Я не задавалась этой мыслью. Это не моя история. Любое министерство заинтересовано, чтобы у него были свои люди, которые могли бы приносить новые идеи. Наверное, это задача министерства спорта. Потому что такая большая группа спортсменов попала в Думу благодаря Фетисову, когда у нас еще было агентство по спорту.
Министерство спорта у нас появилось в 2010 году, а отдельный бюджет на спорт – в 2012-м. Поэтому мы тогда попали в такую яму. Сперва бюджет спорта был в системе медицины, потом – в образовании. А отдельным он стал только за два года до Олимпийских игр в Сочи.
– Должен ли спортсмен быть популярным, чтобы попасть в Думу?
– Одно время это использовалось. В основном у нас все спортсмены – «Единая Россия», и, за небольшим исключением, мы все одномандатники. Избираться по списку или по одномандатному округу – совершенно разные вещи, поэтому здесь узнаваемость, конечно, имеет значение.
Кроме того, наши избиратели прекрасно понимают, что в спорте ничего не купишь. В спорте надо делать себя самого. Поэтому есть определенное доверие к людям, которые добились успеха за счет своего труда и амбиций.
– В таком случае может Артем Дзюба быть депутатом?
– Да что вы ко мне с Дзюбой пристали? Я думаю, что это каждый сам для себя решает, зачем он туда пойдет и какие задачи будет ставить. У нас достаточно спортсменов и в региональных законодательных собраниях. И для чего туда идти – просто поприсутствовать?
– Дзюба – это уже федеральный масштаб. Какие тут регионы.
– После всех своих экзерсайсов он действительно уже планетарного масштаба, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: Фетисов скакнул с 11 млн до 135, у Третьяка – земля и квартиры в Латвии, у Родниной – минус две машины
Ну давайте тогда уже без всех этих условностей сразу будем проводить ММА турнир между кандидатами в депутаты. А что, тут то сразу будет понятно, что победитель - хороший спортсмен, который выбил свой мандат трудом, потом и кровью.
– В первую очередь – знать кого-то из ЕР.
- А инженеры и математики, например, по наследству что ли получили все знания и опыт, необходимые для принятия решений?
Спортсменов привлекают потому, что они тупые и ни в чем толком не разбираются, даже в спорте зачастую.
Если вы "в состоянии" - так замените их.
А если нет, то не мерьте кого-либо только по возрасту.
И я о общем принципе, а не конкретно о этих персонах.
В думу и в сферу управления нужны люди ни кто бегал быстро и прыгал выше, а именно с ГОЛОВОЙ и с образованием - это юристы, экономисты, политики. А спортсмены должны заниматься спортом: быть тренерами и связанными с организацией спорта.
Это лицо и авторитет,уважая былые достижения которых,простой электорат выбирает в Думу.
Те,кто приглашает спортсменов сидеть в кабинетах ,явно не дураки.
Ничего не значащий и не решающий Попка,который жмёт нужные кнопки,голосует за нужные решения и говорит то,что от него хотят услышать .
Но он известен,хоть и в прошлом,за него проголосуют простые люди,это и требуется .