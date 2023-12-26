Дудиев о «Томи»: «С Соболевым пересекся – я молодым на поесть подкидывал, зарплату не платили по 5 месяцев. Перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Томь Аслан Дудиев Александр Соболев деньги Питание Футбол

Аслан Дудиев рассказал, как помогал Александру Соболеву в «Томи».

Соболев выступал за «Томь» в 2016-2017 годах.

«В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал.

И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» – «Зато как закалило, каким футболистом стал!» – сказал экс-игрок «Томи», «Алании» и «Балтики».

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11 комментариев
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Соболев молодец, что не забывает такое.
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Ответ Вячеслав Припузов
Только должок так и не вернул скорее всего ....
Ему давали еду в долг? Чего несёшь-то?
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Так и должно быть, человеческие отношения.
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Саша главное в бизнесе не падать!
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Я правильно понимаю, если была весна-осень, у Томска деньги были бы на зарплаты?
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Ответ Вячеслав Припузов
Только должок так и не вернул скорее всего ....
Тот бы и не взял.
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Ответ Слончик
Тот бы и не взял.
Смотря какую сумму и как приподнести
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Ответ Mike Judge
Ему давали еду в долг? Чего несёшь-то?
Моральный долг в любом случае, с его возможностями теперь можно и Томь поднять...
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