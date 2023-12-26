Дудиев о «Томи»: «С Соболевым пересекся – я молодым на поесть подкидывал, зарплату не платили по 5 месяцев. Перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил»

Аслан Дудиев рассказал, как помогал Александру Соболеву в «Томи».

выступал за « » в 2016-2017 годах.

«В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал.

И вот перед недавним матчем со « » он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» – «Зато как закалило, каким футболистом стал!» – сказал экс-игрок «Томи», «Алании» и «Балтики».

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