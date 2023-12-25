Соболев стал соучредителем компании по аренде машин класса люкс в Дубае

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Александр Соболев автомобили Футбол

Александр Соболев стал соучредителем компании по аренде авто класса люкс в Дубае.

«Я стал соучредителем в Kings Rental Cars! Это самая крупная компания по аренде LUX автомобилей в Дубае!

Kings Rental Cars на рынке более 8 лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более 50 млн долларов.

В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок – от копейки до Rolls-Royce. Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае – будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», – написал форвард «Спартака» Соболев.

Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»

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32 комментария
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Как можно стать соучредителем компании, которой уже 8 лет? Может, просто в долю вошел?
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Ему бы там аквапарк открыть...
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Саню на бабки развели
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А мог бы и в Анапский дельфинарий вложиться,
а то он маленький какой-то.
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Чё там, Соболю по ушам в Дубае проехали про успешный успех, 100500% годовых без какого-либо участия в бизнесе, только бабки вкладывай? А ведь такие богатые дурачки лакомая цель всех инфоцыган и разводил, особенно спортсмены - денег много, мозгов и житейского опыта минимум, навешай технично лапши и он твой. Хочешь нефтезавод с ним строй, хочешь прокат тачек расширяй.
+8
0
+8
Лучше б в российские компании вложился. А вот такие вип аренды авто обычно живут до полного изнеможения техники. Потом распродаётся за бесценок и умирает. Выигрывает тот, кто вложился, на ранней стадии, пока техника новая.
+8
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скоро будет рассказывать как его кинули
+6
0
+6
"У волшебника Сулеймана, все по-честному, без обмана" (с)
+6
0
+6
Совладельцем. В устав будет внесен как совладелец. Тут больше интересно ,что рос футбол даёт возможность среднему игроку вложиться в дорогоф бизнес в одном из самых дорогих городов мира
+7
-2
+5
Ответ LaffyTaffy
Скорее всего Саша после футбола в России жить не хочет
Да ради Бога, только он пока не понимает, что там ему рады пока можно доить его деньги.
+5
0
+5
Ответ Глыба
Саню на бабки развели
Вероятно даже те же ребята, что кинули Кержакова в свое время.
+4
0
+4
На жадину не нужен нож, - Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь! Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
+4
0
+4
Соболев на пенсии будет там таксовать.
+3
0
+3
Ответ Konstantin Zorin
Лучше б в российские компании вложился. А вот такие вип аренды авто обычно живут до полного изнеможения техники. Потом распродаётся за бесценок и умирает. Выигрывает тот, кто вложился, на ранней стадии, пока техника новая.
Скорее всего Саша после футбола в России жить не хочет
+3
-1
+2
Ответ Konstantin Zorin
Лучше б в российские компании вложился. А вот такие вип аренды авто обычно живут до полного изнеможения техники. Потом распродаётся за бесценок и умирает. Выигрывает тот, кто вложился, на ранней стадии, пока техника новая.
Где развели повыгоднее, туда и вложился.
В жизни не поверю, что он способен реально поднять такое дело.
+1
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Ответ Я всех их сделал
Чё там, Соболю по ушам в Дубае проехали про успешный успех, 100500% годовых без какого-либо участия в бизнесе, только бабки вкладывай? А ведь такие богатые дурачки лакомая цель всех инфоцыган и разводил, особенно спортсмены - денег много, мозгов и житейского опыта минимум, навешай технично лапши и он твой. Хочешь нефтезавод с ним строй, хочешь прокат тачек расширяй.
+++
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Ответ TaR
8 лет таксопарку - фу, нищета
Это не таксопарк, а аренда суперкаров типа Феррари или Ламборгини, для богатых туристов. Стоимость от 1000 до 4000 долларов в день. С одной стороны не плохо, но есть много нюансов. Дело в том, что такие компании не приобретают суперкары в собственность, это баснословно дорого, а сама берет их в аренду у богатых саудитов. У них эти тачки стоят в городах, занимают место и деньги жрут, а так хоть какие-то бабки отбить можно. А если турист тачку бьёт, то страховая покрывает и турист. И, как можно догадаться, основной доход получает владелец авто потом фирма. Ну, Сашка будет в очереди последним.
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Ответ artem saribekyan
Ему бы там аквапарк открыть...
Дельфинарий.:))))))))))
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Ответ Konstantin Zorin
Лучше б в российские компании вложился. А вот такие вип аренды авто обычно живут до полного изнеможения техники. Потом распродаётся за бесценок и умирает. Выигрывает тот, кто вложился, на ранней стадии, пока техника новая.
А зачем в российский бизнес вкладываться, чтобы государство отняло как «Рольф» у российского владельца
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Ответ Dorokhov Misha
скоро будет рассказывать как его кинули
Нескоро😂
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Ответ АрСур
Как можно стать соучредителем компании, которой уже 8 лет? Может, просто в долю вошел?
Купил долю и стал учредителем, простая практика.
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Ответ АрСур
Как можно стать соучредителем компании, которой уже 8 лет? Может, просто в долю вошел?
Гугл, "смена учредителя компании".
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вот это ему по силам...
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Черчесов рыбу разводит.Молодцы.
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Молодец.Даже если дело не выгорит,молодец,опыта наберётся.
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Саенко поменял сферу деятельности:)
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"Народная команда" . "народные игроки" - истинные патриоты...а денежки вкладывают за рубежом.
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Главное чтобы не кинули.Так было с Пеле,с Хоккеистов Фёдоровым и другими спортсменами.
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Лучше бы в футбол играл
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