Соболев стал соучредителем компании по аренде машин класса люкс в Дубае

Александр Соболев стал соучредителем компании по аренде авто класса люкс в Дубае.

«Я стал соучредителем в Kings Rental Cars! Это самая крупная компания по аренде LUX автомобилей в Дубае!

Kings Rental Cars на рынке более 8 лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более 50 млн долларов.

В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок – от копейки до Rolls-Royce. Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае – будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», – написал форвард « » Соболев.

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