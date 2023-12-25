«Слово пацана» очень нравится, но «Бригада» больше – там серьезнее, жестче». Игрок «КАМАЗа» Горелов о сериалах

Экс-игрок «Ростова» считает, что «Бригада» серьезнее «Слова пацана».

– Сейчас популярен сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как он тебе?

– Мне очень нравится, всей семьей смотрим. С первой по седьмую серию смотрели вместе.

– Тебе не кажется, что он жесткий?

– Нет. Он же показывает реалии нашей страны в то время. Мне и папа рассказывал подобные истории, поэтому я нормально воспринимаю этот сериал.

– Что папа рассказывал?

– То, что показывают в сериале, так и было. Правда, в Ростове не было некоторых слов, все-таки в сериале сленг татарский.

– Какую оценку поставишь сериалу?

– Пять из пяти.

– Молодому поколению такой сериал надо смотреть?

– Можно посмотреть. Понять, что было раньше. Если сравнивать с «Бригадой», то она больше нравится.

– Чем отличается?

– В «Бригаде» серьезнее, жестче, – сказал бывший футболист «Ростова» , играющий за « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам