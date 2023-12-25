«Слово пацана» очень нравится, но «Бригада» больше – там серьезнее, жестче». Игрок «КАМАЗа» Горелов о сериалах

Теги Ростов премьер-лига Россия Первая лига КАМАЗ Павел Горелов кино Футбол

Экс-игрок «Ростова» считает, что «Бригада» серьезнее «Слова пацана».

– Сейчас популярен сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как он тебе?

– Мне очень нравится, всей семьей смотрим. С первой по седьмую серию смотрели вместе.

– Тебе не кажется, что он жесткий?

– Нет. Он же показывает реалии нашей страны в то время. Мне и папа рассказывал подобные истории, поэтому я нормально воспринимаю этот сериал.

– Что папа рассказывал?

– То, что показывают в сериале, так и было. Правда, в Ростове не было некоторых слов, все-таки в сериале сленг татарский.

– Какую оценку поставишь сериалу?

– Пять из пяти.

– Молодому поколению такой сериал надо смотреть?

– Можно посмотреть. Понять, что было раньше. Если сравнивать с «Бригадой», то она больше нравится.

– Чем отличается?

– В «Бригаде» серьезнее, жестче, – сказал бывший футболист «Ростова» Павел Горелов, играющий за «КАМАЗ».

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67 комментариев
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Мне вот интересно, сидит такой журналист спортса или еще чего-то, и вдруг идея! "Есть же у КАМАЗа экс-игрок Горелов! Почему бы не спросить его, смотрел он Слово пацана или нет!!"
+84
-2
+82
Так как раз таки в «Слово пацана» все намного жестче и реалистичнее показано, нежели в «Бригаде», которая сильно преукрашивала, с визуальной точки зрения, те времена. Тот же «Бандисткий Петербург» намного реальнее покзал визуально 90ые России
+35
-4
+31
Ответ Football poet
Так как раз таки в «Слово пацана» все намного жестче и реалистичнее показано, нежели в «Бригаде», которая сильно преукрашивала, с визуальной точки зрения, те времена. Тот же «Бандисткий Петербург» намного реальнее покзал визуально 90ые России
Бригада красивая и стильная. Не помню сколько серий, но там пацаны шли к успеху под крутую музыку 90% сюжета и только под конец их срубила карма. Можно понять почему мы очаровались детьми.
Но кем надо быть, чтобы посмотрев на этих голодранцев с разбитыми рожами захотеть так же каждый день по зубам выхватывать и от ментов бегать.
БП мне, кстати, тоже нравился и хотел быть Адвокатом.)
+14
-2
+12
Не было в Ростове таких молодежных массовых группировок, и насколько я знаю нигде кроме Казани не было. Это потом социологи так и называли- казанский феномен. Я ровесник старших героев сериала, в 88 пришел из армии, до этого учился в спорт классе, спортивная гимнастика, учились и боксеры и борцы, но в школе никто бандитом не стал, вот позже, в 90-е, уже началось, но именно школьных группировок не было
+15
-6
+9
Саша Белый - автоматная рожа. Ему даже Ералаш бы обосновал, не говоря уже о Адидасе.
Хотел написать "извините", но пацаны не извиняются.
А если серьезно, то Бригада более качественный сериал)
+11
-4
+7
Ответ ЭкспертДиванный
Есть люди,которые не смотрели «Слово Пацана»?
Я смотрел фильм "Пацаны" 1983 года.
С Приёмыховым в главной роли.
+7
0
+7
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Может они просто прошли мимо нас? 😂
Нет, в Казани это было именно массовое явление, мы бы заметили) я потом пересекался с казанцами, интересовался этим вопросом, все говорили что была там жесть
+8
-2
+6
Как их вообще можно сравнивать? Это совсем разные жанры.Бригада это если и не сказка, то именно художественный фильм.Саша Белый ничего общего не имеет с реальным лидером ОПГ, достаточно сравнить этого персонажа с Михасем, Сильвестром, Кумариным, тем, как они все вели дела - вообще ничего общего с Белым.Бригада показывает 90е, точно так же, как сериал Солдаты показывает армию, то есть никак.

Слово пацана наоборот старались максимально приблизить к реальности, максимально раскрыть феномен казанских подростковых банд.Ведь как ниже верно заметили, такого нигде больше не было
+9
-3
+6
Бригада и Слово пацана, это о разном. Бригада снята профессионально, утрировано показано как было в России первоначальное накопление капитала, это если кратко. Слово пацана, снято хуже, видно бюджет не позволял, это то, что было по всей России в той или иной степени, сам застал в 90-е, в это время уже в сознательном возрасте.
Можно сказать, что Слово пацана, в некотором роде, это начало Бригады. Молодняк, который в этом крутился, кто не спился и не снаркоманился, кто отсидел по малолетке и вышел, начали искать место под солнцем.
Конечно, не всегда так попадали в эту сферу, но это один из путей.
+4
0
+4
Ответ Гиперактивный осьминог
Мне вот интересно, сидит такой журналист спортса или еще чего-то, и вдруг идея! "Есть же у КАМАЗа экс-игрок Горелов! Почему бы не спросить его, смотрел он Слово пацана или нет!!"
А можно быть чуточку внимательнее и обратить внимание, что источник — РБ Спорт. Спортс вообще практически никому никогда не звонит, а берет новости и интервью из других источников.
+5
-1
+4
Ответ Гиперактивный осьминог
Мне вот интересно, сидит такой журналист спортса или еще чего-то, и вдруг идея! "Есть же у КАМАЗа экс-игрок Горелов! Почему бы не спросить его, смотрел он Слово пацана или нет!!"
Этот открыток цитаты взяли из полноценного интервью. Вопрос был в контексте разговора
+4
0
+4
Ответ Cruel Snake
Люберцах, Волгограде, Ульяновске, Йошкар-Оле и Улан-Удэ, Бурятии, Перми... Думаете не было?
Про эти города достоверно сказать не могу. Могу про родной Ростов)
+4
0
+4
Ответ Step_up
В Волгограде точно были. Я в 88 только родился, но старшие много рассказывали про эти времена и даже какие-то «обычаи» типа «двор на двор» задержались вплоть до нулевых
двор на двор это не опг, а просто драки.
+5
-1
+4
Ответ Михо
Не было в Ростове таких молодежных массовых группировок, и насколько я знаю нигде кроме Казани не было. Это потом социологи так и называли- казанский феномен. Я ровесник старших героев сериала, в 88 пришел из армии, до этого учился в спорт классе, спортивная гимнастика, учились и боксеры и борцы, но в школе никто бандитом не стал, вот позже, в 90-е, уже началось, но именно школьных группировок не было
Может они просто прошли мимо нас? 😂
+4
-1
+3
Слово пацана - более-менее приближено к реальности. Бригада - набор несуразных сцен с напомаженными клоунами.
+14
-11
+3
Ответ Football poet
Так как раз таки в «Слово пацана» все намного жестче и реалистичнее показано, нежели в «Бригаде», которая сильно преукрашивала, с визуальной точки зрения, те времена. Тот же «Бандисткий Петербург» намного реальнее покзал визуально 90ые России
Как тут не вспомнить нетленное:

https://www.youtube.com/watch?v=QN_DfdelygI
+3
0
+3
Ответ Кокич
Я смотрел фильм "Пацаны" 1983 года. С Приёмыховым в главной роли.
Сильнейший фильм.
+4
-1
+3
Ответ Step_up
В Волгограде точно были. Я в 88 только родился, но старшие много рассказывали про эти времена и даже какие-то «обычаи» типа «двор на двор» задержались вплоть до нулевых
Послушайте, сейчас на волне сериала и некоторые мои ровесники из Ростова тоже начинают пальцы гнуть и утверждать что они были пацанами😃 хотя это ложь, просто хочется быть кем то) повторюсь, про другие города точно сказать не могу
+4
-1
+3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я в то время просто учился и занимался спортом.
Такая ж фигня) сначала спорт класс в 5 школе был, через дорогу ДФК, потому там сделали, но я тренировался в Трудовых резервах на Каяни) а потом уже многие перешли в 10 спортинтернат на Комсе, но я по травме и недостатку настоящего таланта, завязал)
+2
0
+2
Ответ Step_up
Это уже остатки былых времён. А реально в Волгограде хватало выросших из дворовых банд ОПГ. Не Казанский масштаб, но не далеко отстали
все когда то выходили из дворовых банд, Солнцевские и Ореховские. Но это все не то в сравнении с Тяп-Ляп например. Там люди первые деньги зарабатывали угоном фур и малолетки этим не смогли бы заниматься.
+2
0
+2
Да замайнали уже каждого второго мнение про сериал спрашивать, иногда кажется что это продвижение сериала такое. Ну нормальный сериал посмотрели и все.
+2
0
+2
Ответ ЭкспертДиванный
Есть люди,которые не смотрели «Слово Пацана»?
Есть, конечно. Я, например. Я и "Бригаду" не смотрел.
+5
-3
+2
Есть люди,которые не смотрели «Слово Пацана»?
+7
-5
+2
Ответ Михо
Нет, в Казани это было именно массовое явление, мы бы заметили) я потом пересекался с казанцами, интересовался этим вопросом, все говорили что была там жесть
Я в то время просто учился и занимался спортом.
+3
-1
+2
Ответ Гол в девятину
Как их вообще можно сравнивать? Это совсем разные жанры.Бригада это если и не сказка, то именно художественный фильм.Саша Белый ничего общего не имеет с реальным лидером ОПГ, достаточно сравнить этого персонажа с Михасем, Сильвестром, Кумариным, тем, как они все вели дела - вообще ничего общего с Белым.Бригада показывает 90е, точно так же, как сериал Солдаты показывает армию, то есть никак. Слово пацана наоборот старались максимально приблизить к реальности, максимально раскрыть феномен казанских подростковых банд.Ведь как ниже верно заметили, такого нигде больше не было
именно по этой причине не мог смотреть Бригаду, совсем не верилось, что так может выглядеть лидер ОПГ
А вот ребята вроде Зимы и Турбо из были в каждом дворе в 90-е. Я именно про типаж гопника, а не про ОПГ.
+2
0
+2
Ответ Авторитетное Мнение
Саша Белый - автоматная рожа. Ему даже Ералаш бы обосновал, не говоря уже о Адидасе. Хотел написать "извините", но пацаны не извиняются. А если серьезно, то Бригада более качественный сериал)
Хотя Адидас тоже с армейки пришёл, зачем я это всё помню ааааа)
+2
-1
+1
Ответ Михо
Послушайте, сейчас на волне сериала и некоторые мои ровесники из Ростова тоже начинают пальцы гнуть и утверждать что они были пацанами😃 хотя это ложь, просто хочется быть кем то) повторюсь, про другие города точно сказать не могу
В Ульяновске было массово, в других городах Татарстана по мимо Казани тоже
+1
0
+1
Жора запустил феномен. Теперь все выскажутся об этом сериале.
+1
0
+1
Ответ Step_up
Дело в том, что я эту «ложь» слышал в детстве, за 20 с лишним лет до сериала )
«Ложь» я написал применительно к Ростову и теперешним разговорам) как было в Волгограде не знаю
+1
0
+1
Ответ Михо
Не было в Ростове таких молодежных массовых группировок, и насколько я знаю нигде кроме Казани не было. Это потом социологи так и называли- казанский феномен. Я ровесник старших героев сериала, в 88 пришел из армии, до этого учился в спорт классе, спортивная гимнастика, учились и боксеры и борцы, но в школе никто бандитом не стал, вот позже, в 90-е, уже началось, но именно школьных группировок не было
Люберцах, Волгограде, Ульяновске, Йошкар-Оле и Улан-Удэ, Бурятии, Перми... Думаете не было?
+5
-4
+1
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