«Слово пацана» очень нравится, но «Бригада» больше – там серьезнее, жестче». Игрок «КАМАЗа» Горелов о сериалах
Экс-игрок «Ростова» считает, что «Бригада» серьезнее «Слова пацана».
– Сейчас популярен сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как он тебе?
– Мне очень нравится, всей семьей смотрим. С первой по седьмую серию смотрели вместе.
– Тебе не кажется, что он жесткий?
– Нет. Он же показывает реалии нашей страны в то время. Мне и папа рассказывал подобные истории, поэтому я нормально воспринимаю этот сериал.
– Что папа рассказывал?
– То, что показывают в сериале, так и было. Правда, в Ростове не было некоторых слов, все-таки в сериале сленг татарский.
– Какую оценку поставишь сериалу?
– Пять из пяти.
– Молодому поколению такой сериал надо смотреть?
– Можно посмотреть. Понять, что было раньше. Если сравнивать с «Бригадой», то она больше нравится.
– Чем отличается?
– В «Бригаде» серьезнее, жестче, – сказал бывший футболист «Ростова» Павел Горелов, играющий за «КАМАЗ».
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Но кем надо быть, чтобы посмотрев на этих голодранцев с разбитыми рожами захотеть так же каждый день по зубам выхватывать и от ментов бегать.
БП мне, кстати, тоже нравился и хотел быть Адвокатом.)
Хотел написать "извините", но пацаны не извиняются.
А если серьезно, то Бригада более качественный сериал)
С Приёмыховым в главной роли.
Слово пацана наоборот старались максимально приблизить к реальности, максимально раскрыть феномен казанских подростковых банд.Ведь как ниже верно заметили, такого нигде больше не было
Можно сказать, что Слово пацана, в некотором роде, это начало Бригады. Молодняк, который в этом крутился, кто не спился и не снаркоманился, кто отсидел по малолетке и вышел, начали искать место под солнцем.
Конечно, не всегда так попадали в эту сферу, но это один из путей.
https://www.youtube.com/watch?v=QN_DfdelygI
А вот ребята вроде Зимы и Турбо из были в каждом дворе в 90-е. Я именно про типаж гопника, а не про ОПГ.