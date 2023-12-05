Канчельскис о таланте поколения: «Головин – и в России поиграл, и в Европу уехал молодым. Карьера Миранчука где-то забуксовала»

Теги Монако Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Андрей Канчельскис назвал Александра Головина лучшим игроком поколения в России.

– Кто главный талант поколения?

– Сейчас понятно, что Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне. Жаль, что в этом году «Монако» не играет в еврокубках, интересно было бы посмотреть на него среди лучших.

Головин выбрал правильную модель развития: и в России успел поиграть, и в Европу уехал в довольно молодом возрасте.

Миранчук вроде бы тоже пошел по такому пути и мог бы претендовать на звание лучшего российского игрока, но он уступил Головину в этой конкуренции. Где-то карьера Леши в Европе забуксовала, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

По итогам ноября Головин в 3-й раз подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако».

В 13 матчах Лиги 1 в нынешнем сезоне на счету российского полузащитника 5 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы Лёша остался в Торино то все было бы просто прекрасно но к несчастью Аталанта не отпустила .
+8
0
+8
Потому что оба брата по характеру такие. Не наглые и не голодные. А в спорте надо быть бойцом по характеру.
+5
0
+5
Знаешь чувство, будто забуксовал
+4
0
+4
Ответ sergey80
обычные мямли,с Легко достающимися Большими деньгами и отсутствием Желания и мотивации,чего-то добиться..-"бабки капают-и Так сойдёт"..
Если у Миранчука нет "желания и мотивации чего-то добиться", зачем он тогда в Европу поехал, а не остался в Локо на большом контракте?
+4
0
+4
Кокорин лишь держит уровень, остальные сдуваются
+2
0
+2
Мне кажется Миранчуки что один, что другой сильно интелегентные. В этом беда. Нет у них наглости, злости, способности рвать, метать и бороться. Мягкие через чур. В этом их проблема
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий