Канчельскис о таланте поколения: «Головин – и в России поиграл, и в Европу уехал молодым. Карьера Миранчука где-то забуксовала»

Андрей Канчельскис назвал Александра Головина лучшим игроком поколения в России.

– Кто главный талант поколения?

– Сейчас понятно, что Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне. Жаль, что в этом году « » не играет в еврокубках, интересно было бы посмотреть на него среди лучших.

Головин выбрал правильную модель развития: и в России успел поиграть, и в Европу уехал в довольно молодом возрасте.

Миранчук вроде бы тоже пошел по такому пути и мог бы претендовать на звание лучшего российского игрока, но он уступил в этой конкуренции. Где-то карьера Леши в Европе забуксовала, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

По итогам ноября Головин в 3-й раз подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако».

В 13 матчах Лиги 1 в нынешнем сезоне на счету российского полузащитника 5 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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