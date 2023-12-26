ЦСКА назначил аналитика Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам

ЦСКА назначил аналитика заместителем гендиректора по спортивным вопросам.

«Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба.

Помимо этого, Шевелев будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в клубе в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба.

работает в клубах и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.

Один из главных проектов Евгения – внедрение в прошедшем году собственных цифровых инструментов, которые позволили заменить ушедшие от нас зарубежные аналитические программы и сервисы», – говорится в заявлении ЦСКА.

Шевелев работал аналитиком в «Тереке», сборной Казахстана, «Химках», «Оренбурге», «Краснодаре» и «Сочи».

Стоит отметить, что в 2010-2013 годах Шевелев вел блог на Sports.ru. В начале 2020-х Евгений участвовал в подкасте Sports.ru «Дешифратор».

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