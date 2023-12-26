Зарема про Мелешина и Маслова: «Из двух российских активов сделали пассив. Почему они полгода провели не в аренде, получая регулярную практику?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Павел Маслов Данил Пруцев Руслан Литвинов Зарема Салихова Павел Мелешин Даниил Зорин Футбол

Зарема Салихова раскритиковала «Спартак» за Павла Мелешина и Павла Маслова.

– Могли бы назвать топ-3 игроков «Спартака» в 2023-м?

– Мне сложно назвать троих, кто бы реально спрогрессировал в этом году. Было приятно наблюдать за игрой Пруцева, Зиньковского и Литвинова – тех ребят, кто по непонятным мне причинам часто сидел на скамейке и выигрывал конкуренцию у приобретенных игроков.

Данил и Антон, напомню, были креатурой Луки Каттани, а Руслан – выпускник нашей академии.

– А худших?

– Есть игроки, к мотивации которых есть вопросы. Но это вопросы скорее к спортивному блоку: почему эти полгода Мелешин и Маслов провели не в аренде, получая регулярную практику? Из двух российских активов сделали пассив.

Зорин отправился в Беларусь точно не зря, – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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9 комментариев
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Зарема в этих хитросплетениях мастер, иначе как бы под своей плеткой удерживала Федуна 😁
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Паша автогол актив только у таких куриц
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Ответ igls54
Зато Зарема сегодня активная
Зарема привыкла доминировать во всём.
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