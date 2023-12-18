Форвард «Спартака» Мелешин о прыжке Бериши: «Безрассудный поступок. Он мог попасть в Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин осудил поведение Бернарда Бериши в матче со «Спартаком».

Полузащитник «Ахмата» прыгнул ногами вперед возле Гильермо Абаскаля, празднуя гол, после чего главный тренер красно-белых толкнул Беришу на землю.

— Конечно, неправильно. Это безрассудный поступок. Он мог попасть в тренера. Не очень красиво. Это не красит его как футболиста, как человека.

— В результате этого вы остались без тренера на несколько матчей, а Бериша получил всего лишь желтую карточку...

— Это судейские вещи, что мне обсуждать, – сказал форвард «Спартака».

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