Форвард «Спартака» Мелешин о прыжке Бериши: «Безрассудный поступок. Он мог попасть в Абаскаля»

Павел Мелешин осудил поведение Бернарда Бериши в матче со «Спартаком».

Полузащитник « » прыгнул ногами вперед возле , празднуя гол, после чего главный тренер красно-белых толкнул на землю.

— Конечно, неправильно. Это безрассудный поступок. Он мог попасть в тренера. Не очень красиво. Это не красит его как футболиста, как человека.

— В результате этого вы остались без тренера на несколько матчей, а Бериша получил всего лишь желтую карточку...

— Это судейские вещи, что мне обсуждать, – сказал форвард « ».

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