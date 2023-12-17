Форварда «Спартака» Мелешина хочет арендовать «Факел»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Факел Павел Мелешин Футбол

«Факел» интересуется нападающим «Спартака» Павлом Мелешиным.

По данным Metaratings.ru, воронежцы хотели бы арендовать 19-летнего футболиста.

Игрок и красно-белые пока не приняли решения по этому поводу. Ранее Мелешин заявил, что задумывается о смене команды ради игровой практики.

Мелешин в текущем сезоне провел 3 матча в Мир РПЛ и 5 в Фонбет Кубке России, забив 1 гол. Его статистика – здесь.

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12 комментариев
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хороший вариант как и для игрока, так и для Факела
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При Ташуеве может прилично добавить, всё-таки для Спартака он ещё сырой.
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Ответ Никита Самарин
При Ташуеве может прилично добавить, всё-таки для Спартака он ещё сырой.
Факт
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Ни в одном из 8 матчей не проявил себя должным образом. В любой команде силовой атакующий форвард должен быть «наконечником копья», а не «палкой к копью», которая «раз в год стреляет».
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Согласен! но нравятся мне наши недо эксперты типо пусть валит он не для Спартака а как заиграет в Факеле так сразу скулить начнут
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Силовых форвардов в Факеле много, забивать некому. Я не уверен, что он лучше Долгова, которому пока шанса не очень дают
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А потянет играть в Факеле? Надо будет научиться в футбол играть и не на потеху публики, как у рыжего, а по взрослому.
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А Соболева случайно Барса или Реал арендовать не хотят? А то закис совсем в Спартаке , ему ж размах нужен и Джикия с Бакаевым под боком!
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луковича смотрел нарезку, тот же самый мелешин, сейчас одного отдадут, другого купят, такого же
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Скорее не будет он игроком старта, но хотя бы на замену постоянно выходить и усилять способен
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