Форварда «Спартака» Мелешина хочет арендовать «Факел»

«Факел» интересуется нападающим «Спартака» Павлом Мелешиным.

По данным Metaratings.ru, воронежцы хотели бы арендовать 19-летнего футболиста.

Игрок и красно-белые пока не приняли решения по этому поводу. Ранее Мелешин заявил, что задумывается о смене команды ради игровой практики.

Мелешин в текущем сезоне провел 3 матча в Мир и 5 в Фонбет Кубке России, забив 1 гол. Его статистика – здесь.

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