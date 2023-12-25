Гайч сделал 2-й дубль подряд в Турции. У форварда «Ризеспора», арендованного у ЦСКА, 8 голов в 4 последних матчах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ризеспор высшая лига Турция Кубок Турции Касымпаша Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч сделал второй дубль подряд в чемпионате Турции.

24-летний аргентинский форвард «Ризеспора» забил два гола в ворота «Касымпаши» (2:2) в матче 18-го тура Суперлиги.

Ранее Гайч сделал дубль в игре с «Пендикспором» (5:1), забил «Анкарагюджю» (1:1) и оформил хет-трик в игре Кубка Турции против «Тире 1922» (4:0).

Таким образом, футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, забил 8 голов в 4 последних матчах.

За ЦСКА Адольфо забил 3 гола в 37 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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5 комментариев
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ох как бы он сейчас пригодился ЦСКА, но Федотов упорно ставил Антона Зе
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Вот кому Лионель Месси, уйдя из сборной Аргентины, передаст футболку с 10-кой на спине!!!
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Спасибо спорта😁
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Ответ Дурачок
Вот кому Лионель Месси, уйдя из сборной Аргентины, передаст футболку с 10-кой на спине!!!
и Золотой мяч!
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