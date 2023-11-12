Маттеус о Кейне: «Он точно побьет рекорд Левандовского, если у него не будет серьезных травм»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус рекорды Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Лотар Маттеус уверен, что Харри Кейн побьет рекорд по голам за сезон Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» забил два мяча в ворота «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (4:2). 

«Я бы уже сделал прогноз. Если у него не будет серьезных травм, то он точно побьет рекорд Роберта Левандовского», – сказал бывший футболист сборной Германии. 

Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол в сезоне-2020/21. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Кейн забил 17 мячей. 

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6 комментариев

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melmi
Харри идеально вписался в Баварию
Мюнхенцам можно только поаплодировать что они так настойчиво сражались за Кейна
По факту сейчас Харри и Джуд по нынешнему сезону лучшие игроки мира
Давно ли такое было чтобы 2 англичанина так ярко играли да еще и не в АПЛ
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corazón blanco
Тоже в этом почему-то нет сомнений. Эрлинг пришел из Бундеслиги и сразу же побил рекорд АПЛ в первый сезон, а Харри наносит ответный удар) Пожелаю ему переписать этот рекорд на свой счет.
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Benjamin
Так смешно, что у баварцев такая обида на Лёву из-за перехода в Барсу)))
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Leon Petov
И это игрок с 19 места голосования на ЗМ. Зато Винисиус и лавочник Альварес в топ-10.
Вот что значит нет пиара
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