Маттеус о Кейне: «Он точно побьет рекорд Левандовского, если у него не будет серьезных травм»
Лотар Маттеус уверен, что Харри Кейн побьет рекорд по голам за сезон Бундеслиги.
Нападающий «Баварии» забил два мяча в ворота «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (4:2).
«Я бы уже сделал прогноз. Если у него не будет серьезных травм, то он точно побьет рекорд Роберта Левандовского», – сказал бывший футболист сборной Германии.
Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол в сезоне-2020/21. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Кейн забил 17 мячей.
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