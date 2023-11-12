Маттеус о Кейне: «Он точно побьет рекорд Левандовского, если у него не будет серьезных травм»

Лотар Маттеус уверен, что Харри Кейн побьет рекорд по голам за сезон Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» забил два мяча в ворота «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (4:2).

«Я бы уже сделал прогноз. Если у него не будет серьезных травм, то он точно побьет рекорд Роберта Левандовского», – сказал бывший футболист сборной Германии.

установил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол в сезоне-2020/21. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Кейн забил 17 мячей.

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