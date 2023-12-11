Обамеянг забил 100-й гол на выезде в топ-5 лигах. Среди нынешних игроков больше лишь у Левандовского, Кейна и Иммобиле
Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100-й гол в гостевых матчах топ-5 лиг Европы.
Форвард «Марселя» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:2).
Ранее Обамеянг выступал за «Барселону», «Арсенал», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».
Среди ныне играющих в топ-5 лигах футболистов больше мячей на выезде лишь на счету Роберта Левандовского (143), Харри Кейна (119) и Чиро Иммобиле (101).
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так что им пришлось бы больше забивать на выезде чем дома