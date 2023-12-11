Обамеянг забил 100-й гол на выезде в топ-5 лигах. Среди нынешних игроков больше лишь у Левандовского, Кейна и Иммобиле

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100-й гол в гостевых матчах топ-5 лиг Европы.

Форвард « » сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:2).

Ранее Обамеянг выступал за «Барселону», «Арсенал», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».

Среди ныне играющих в топ-5 лигах футболистов больше мячей на выезде лишь на счету Роберта Левандовского (143), (119) и (101).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!