Обамеянг забил 100-й гол на выезде в топ-5 лигах. Среди нынешних игроков больше лишь у Левандовского, Кейна и Иммобиле

Теги Бавария Марсель Лацио бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Пьер-Эмерик Обамеянг Харри Кейн Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100-й гол в гостевых матчах топ-5 лиг Европы.

Форвард «Марселя» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:2).

Ранее Обамеянг выступал за «Барселону», «Арсенал», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».

Среди ныне играющих в топ-5 лигах футболистов больше мячей на выезде лишь на счету Роберта Левандовского (143), Харри Кейна (119) и Чиро Иммобиле (101).

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8 комментариев
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Крутой ник)))
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+14
Ответ Кирилл Конопельченко
Не понял…Мбаппе на выезде не забил еще 100???? А Гризман?
Гризманн всего 183 забил пока что, Мбаппе - 179

так что им пришлось бы больше забивать на выезде чем дома
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Очень жаль, что летом 2022 пришлось отпустить именно Обамеянга, т.к. Депай тогда уходить на захотел (но все равно ушел потом).
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Следовало уточнить, что среди игроков, выступающих на данный момент в топ-5 лиг, а не просто среди нынешних игроков.
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нафуя вот его Барса отдала) офигенно играл же)
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Ответ заблокированному пользователю
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и Ламборгини не твоя :)?
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поздравляю его, хорошее достижение.
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Не понял…Мбаппе на выезде не забил еще 100???? А Гризман?
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Ответ Vićtor Diaź
Крутой ник)))
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