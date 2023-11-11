Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 17 голами за первые 11 туров. Он превзошел рекорд Левандовского

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Роберт Левандовски Хайденхайм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах.

В матче 11-го тура против «Хайденхайма» Кейн оформил дубль. С начала сезона форвард «Баварии» забил в чемпионате 17 голов – это лучший показатель на данном отрезке за всю историю лиги.

До этого рекорд принадлежал Роберту Левандовскому – в первых 11 турах сезона-2019/20 польский нападающий забил 16 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм» (4:2, второй тайм).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Funny lepka
Скоро видимо рекорд по голам в Бундеслиге побьет.Может даже до 25 тура уложится
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Надеюсь побьет все рекорды Левы, не потому что я не люблю Леву, хотя ушел с небольшим скандалом, но вовремя очень судя по игре за Барсу и деньги хорошие клубу принес, просто это будет полезно для Баварии)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akezhan Kutvarov
Очень рад за Кейна, просто всем доказывает что он форвард не одного сезона и вообще спокойно заиграет в любой лиге, очень очень крут!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bubareska
Феноменальная статистика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Напоминает мемас
- Он же делает то же самое, что и я.
- Да, но лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Только дубль, эхххх на спад идёт старина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_the_creator
Но тарелку возьмёт Байер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strike36
Ответ BULIK
а золотой мяч отдадут опять Месси.. потому что куплено фифа
Сколько можно плакать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Ответ Михо
Надеюсь побьет все рекорды Левы, не потому что я не люблю Леву, хотя ушел с небольшим скандалом, но вовремя очень судя по игре за Барсу и деньги хорошие клубу принес, просто это будет полезно для Баварии)
Ну все врятли, это ж надо 5 голов за 8 минут забить😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий