Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах.

В матче 11-го тура против « » оформил дубль. С начала сезона форвард «Баварии» забил в чемпионате 17 голов – это лучший показатель на данном отрезке за всю историю лиги.

До этого рекорд принадлежал Роберту Левандовскому – в первых 11 турах сезона-2019/20 польский нападающий забил 16 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Хайденхайм» (4:2, второй тайм).

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