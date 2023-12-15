Бердыев про Fan ID: «Я не сторонник, не понимаю, почему в футболе это есть, а в хоккее, баскетболе нет»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия болельщики Первая лига Fan ID Динамо Махачкала Футбол

Курбан Бердыев не поддерживает паспорт болельщика Fan ID на матчах Мир РПЛ.

– Когда в Дагестане, если команда выйдет в РПЛ, будет введен паспорт болельщика, который обязателен, что-то изменится в плане посещаемости?

– Думаю, что будет меньше [зрителей].

– Несмотря на повышение в классе?

– Да. Потому что я не сторонник этого, не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет – в хоккее, баскетболе.

– Какой он, дагестанский болельщик?

– Он преданный. Обидчивый – по-хорошему: когда мы проигрываем, им больно, но они все равно кричат «до конца», поддерживают команду. Я был в шоке.

Они внутри такие все – народ такой, который не любит уступать. Поэтому благодарность моя болельщикам очень высокая, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала.

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4 комментария
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адекват))))
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Потому что в футболе есть устойчивые организованные группы фанатов, в некоторые периоды времени способные быть опасными для властей во внеспортивных темах, а в других видах спорта нет таких групп
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надеюсь, этот заход Бекиича окажется успешным и он окажется в РПЛ . Его команда пока на первой строчке
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Никто не понимает почему fan id не ввели сначала на соревнованиях по боксу, борьбе и разных ММА. Там то точно пригодилось бы и все только За!
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