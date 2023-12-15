Бердыев про Fan ID: «Я не сторонник, не понимаю, почему в футболе это есть, а в хоккее, баскетболе нет»
Курбан Бердыев не поддерживает паспорт болельщика Fan ID на матчах Мир РПЛ.
– Когда в Дагестане, если команда выйдет в РПЛ, будет введен паспорт болельщика, который обязателен, что-то изменится в плане посещаемости?
– Думаю, что будет меньше [зрителей].
– Несмотря на повышение в классе?
– Да. Потому что я не сторонник этого, не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет – в хоккее, баскетболе.
– Какой он, дагестанский болельщик?
– Он преданный. Обидчивый – по-хорошему: когда мы проигрываем, им больно, но они все равно кричат «до конца», поддерживают команду. Я был в шоке.
Они внутри такие все – народ такой, который не любит уступать. Поэтому благодарность моя болельщикам очень высокая, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала.
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