«Арнаутович – австрийский Кокорин, ему все было пофиг». Ахмедов об игре в Китае

Теги премьер-лига Россия Анжи Сборная Узбекистана по футболу Марко Арнаутович высшая лига Китай Александр Кокорин Халк Одил Ахмедов Оскар Шанхай Порт Футбол

Одил Ахмедов сравнил Александра Кокорина с футболистом «Интера».

Бывший полузащитник «Анжи», «Краснодара» и сборной Узбекистана вспомнил о времени, проведенном в Китае, где он играл за «Шанхай Порт», «Тяньцзинь» и «Цанчжоу Майти Лайонс».

– В «Краснодаре» вы получали почти 2 млн евро. Во сколько раз больше предложили в Китае?

– В два.

– «Ахмедов выбрал не футбол, а деньги». Как вы относитесь к таким разговорам?

– То же самое писали и в Узбекистане. Уверен: кто так говорит, сами бы согласились на такое предложение: тогда – из Китая, сейчас – из Саудии.

– С вами в Китае был личный узбекский повар. С питанием все было плохо?

– Первые несколько лет из-за специй мне было сложно есть местную пищу. Поэтому привез из Узбекистана повара и местные продукты, чтобы он готовил плов. За все это платил я, но выходило немного. Тем более он мой родственник.

– Чем запомнился футбол в Китае?

– Футбол держался на легионерах: кто подписывал сильных иностранцев – боролся за чемпионство.

Почти все стадионы были новые, всегда заполнялись. В отличие от России, болельщики никогда не ругали футболистов – только поддерживали.

– Кто из звездных легионеров вас поразил и почему?

– Марко Арнаутовичу все было пофиг – такой австрийский Кокорин.

Халк пахал больше всех: работал дополнительно до и после тренировки. Оскар особо не напрягался, но на игре был лучшим, – сказал Ахмедов.

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12 комментариев
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Так Арнаутовича ещё не оскорбляли )) Ему конечно может и было пофиг, но вы сравните стату его и Кокоши, там небо и земля ))
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Один из лучших в составе того Краснодара
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отличный парень Одил, не лез в герои, ни в скандалы, просто пахал на поле. респект ему
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Помню Ахмедова не хило зажигал у нас
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интересное интервью.
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По Халку видно, что пацан пахарь
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Одил Ахмедов всегда с самоотдачей играл.
Хорошо, что ему удалось под конце карьеры хорошенько заработать
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Ответ Рашпель793
Так Арнаутовича ещё не оскорбляли )) Ему конечно может и было пофиг, но вы сравните стату его и Кокоши, там небо и земля ))
Так там и таланта в разы больше
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Ответ Рашпель793
Так Арнаутовича ещё не оскорбляли )) Ему конечно может и было пофиг, но вы сравните стату его и Кокоши, там небо и земля ))
Арнаутович - 130 голов в официальных матчах за карьеру
Кокорин - 118

мягко говоря, не "небо и земля"
лучше сказать - "сравните клубы, где они играли" ?
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Ответ arlovski
Арнаутович - 130 голов в официальных матчах за карьеру Кокорин - 118 мягко говоря, не "небо и земля" лучше сказать - "сравните клубы, где они играли" ?
если сравнивать уровни лиг, то небо и земля. В сравнении, стату Кокоши можно делить на два.
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