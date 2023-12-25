«Арнаутович – австрийский Кокорин, ему все было пофиг». Ахмедов об игре в Китае
Одил Ахмедов сравнил Александра Кокорина с футболистом «Интера».
Бывший полузащитник «Анжи», «Краснодара» и сборной Узбекистана вспомнил о времени, проведенном в Китае, где он играл за «Шанхай Порт», «Тяньцзинь» и «Цанчжоу Майти Лайонс».
– В «Краснодаре» вы получали почти 2 млн евро. Во сколько раз больше предложили в Китае?
– В два.
– «Ахмедов выбрал не футбол, а деньги». Как вы относитесь к таким разговорам?
– То же самое писали и в Узбекистане. Уверен: кто так говорит, сами бы согласились на такое предложение: тогда – из Китая, сейчас – из Саудии.
– С вами в Китае был личный узбекский повар. С питанием все было плохо?
– Первые несколько лет из-за специй мне было сложно есть местную пищу. Поэтому привез из Узбекистана повара и местные продукты, чтобы он готовил плов. За все это платил я, но выходило немного. Тем более он мой родственник.
– Чем запомнился футбол в Китае?
– Футбол держался на легионерах: кто подписывал сильных иностранцев – боролся за чемпионство.
Почти все стадионы были новые, всегда заполнялись. В отличие от России, болельщики никогда не ругали футболистов – только поддерживали.
– Кто из звездных легионеров вас поразил и почему?
– Марко Арнаутовичу все было пофиг – такой австрийский Кокорин.
Халк пахал больше всех: работал дополнительно до и после тренировки. Оскар особо не напрягался, но на игре был лучшим, – сказал Ахмедов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Хорошо, что ему удалось под конце карьеры хорошенько заработать
Кокорин - 118
мягко говоря, не "небо и земля"
лучше сказать - "сравните клубы, где они играли" ?