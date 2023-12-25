«Арнаутович – австрийский Кокорин, ему все было пофиг». Ахмедов об игре в Китае

Одил Ахмедов сравнил Александра Кокорина с футболистом «Интера».

Бывший полузащитник « », «Краснодара» и сборной вспомнил о времени, проведенном в Китае, где он играл за « », «Тяньцзинь» и «Цанчжоу Майти Лайонс».

– В «Краснодаре» вы получали почти 2 млн евро. Во сколько раз больше предложили в Китае?

– В два.

– «Ахмедов выбрал не футбол, а деньги». Как вы относитесь к таким разговорам?

– То же самое писали и в Узбекистане. Уверен: кто так говорит, сами бы согласились на такое предложение: тогда – из Китая, сейчас – из Саудии.

– С вами в Китае был личный узбекский повар. С питанием все было плохо?

– Первые несколько лет из-за специй мне было сложно есть местную пищу. Поэтому привез из Узбекистана повара и местные продукты, чтобы он готовил плов. За все это платил я, но выходило немного. Тем более он мой родственник.

– Чем запомнился футбол в Китае?

– Футбол держался на легионерах: кто подписывал сильных иностранцев – боролся за чемпионство.

Почти все стадионы были новые, всегда заполнялись. В отличие от России, болельщики никогда не ругали футболистов – только поддерживали.

– Кто из звездных легионеров вас поразил и почему?

– Марко Арнаутовичу все было пофиг – такой австрийский .

пахал больше всех: работал дополнительно до и после тренировки. Оскар особо не напрягался, но на игре был лучшим, – сказал Ахмедов.

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