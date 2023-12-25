Владимир Ивич: «Джокович – лучший атлет последних 10 лет. Медведев – мой любимый теннисист после Новака»

Теги премьер-лига Россия Новак Джокович Владимир Ивич Краснодар Даниил Медведев Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Краснодар» Владимир Ивич назвал любимых теннисистов.

– Я люблю теннис. Джокович – величайший. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим еще два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет, немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы все равно сказал, что он величайший.

Это лучший атлет последних 10 лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии, – гордость для нас. Теннис – спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришел и победил всех, – супер.

Публика всегда была против Джоковича, против него было все, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей – и я просыпаюсь вместе со всеми.

Мне однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце.

– Как вам Медведев?

– Мой любимый игрок после Джоковича! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль Медведева, нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает.

Я люблю в нем то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком, – сказал Ивич.

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7 комментариев
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Все так, Джокович уникум. Просто офигел, когда на Ролан Гарросе молодой Алькарас просто не выдержал темпа Императора и получил судорогу. Надеюсь, ещё минимум годик погоняет молодежь.
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Когда Новак закончит, Медведев тоже по возрасту может закончить
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Даже непонятно откуда Джокович берёт мотивацию, чтобы продолжать играть на таком уровне. Вроде уже добился всего, выиграл всё что только можно. Хотя нет - Олимпиада ещё ему не покорилась и видимо это и будет его главная мотивация на следующий год. Так сказать последняя вершина его феноменальной карьеры!
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Ответ Николай Бойко
Все так, Джокович уникум. Просто офигел, когда на Ролан Гарросе молодой Алькарас просто не выдержал темпа Императора и получил судорогу. Надеюсь, ещё минимум годик погоняет молодежь.
Годик?! Он настолько превосходил соперников в прошедшем сезоне, что конца его гегемонии не видно. Совсем чуть-чуть не хватило до Большого Шлема, уму непостижимо
+9
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+8
Ответ Ярик01
Когда Новак закончит, Медведев тоже по возрасту может закончить
тоже есть ощущение,что вместе топ 10 покинут)
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Ну насчет атлета согласен, Джокович и Роналду два самых величайших атлета в спорте
+3
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