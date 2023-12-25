Владимир Ивич: «Джокович – лучший атлет последних 10 лет. Медведев – мой любимый теннисист после Новака»

Главный тренер «Краснодар» Владимир Ивич назвал любимых теннисистов.

– Я люблю теннис. Джокович – величайший. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим еще два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет, немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы все равно сказал, что он величайший.

Это лучший атлет последних 10 лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии, – гордость для нас. Теннис – спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришел и победил всех, – супер.

Публика всегда была против Джоковича, против него было все, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей – и я просыпаюсь вместе со всеми.

Мне однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце.

– Как вам Медведев?

– Мой любимый игрок после ! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль , нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает.

Я люблю в нем то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком, – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам