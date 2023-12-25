Владимир Ивич высоко отозвался о русской культуре.

«Я люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нем слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», – сказал главный тренер « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам