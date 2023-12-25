Ивич о русской культуре: «Обожаю Достоевского – у него интересный стиль, он часть российской истории. Люблю театр, хочу увидеть вживую»
Владимир Ивич высоко отозвался о русской культуре.
«Я люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нем слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.
Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», – сказал главный тренер «Краснодара».
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Осталось немного - сходить таки в театр и прочитать что-нибудь из Достоевского.
Почитай хотя бы Джека Лондона, десяток рассказов и пару романов. Увидишь, что там стиль не меняется.
Театр люблю, но не ходил.
Что за ерунда здесь происходит?
Во-первых Ивич не говорил, что любит русский театр, это слова корреспондента, а не тренера.
Во-вторых часть про литературу и Достоевского - очень странная. Нельзя обожать то, что никогда не читал. Тут скорее всего ошибка или перевода, или, изучающего русский, тренера. Брали интервью по телефону и непонятно на каком языке.
ps Ну и традиционный совет всем. Развивайте критическое мышление. Если что-то не сходится в логике, то всегда стоит ознакомиться с оригинальным источником.
Но журналисты-русофобы всё равно всё переиначивают в переводе в россиянское.
Никакие вы не либералы, вы враги. Уничтожить!)