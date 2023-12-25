Ивич о русской культуре: «Обожаю Достоевского – у него интересный стиль, он часть российской истории. Люблю театр, хочу увидеть вживую»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар книги Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич высоко отозвался о русской культуре.

«Я люблю русский театр, но еще не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нем слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

Еще мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», – сказал главный тренер «Краснодара».

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26 комментариев
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"Люблю русский театр... Много слышал о нем...". "Обожаю Достоевского... Много читал про него...".
Осталось немного - сходить таки в театр и прочитать что-нибудь из Достоевского.
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+17
Ответ Wiley Fox
Матч ФМ читает на русском, что ли? О каком стиле можно говорить, если читаешь в переводе
Полагаешь, что в английском переводе Достоевского не отличить от Пелевина, а Пушкина от Моргенштерна?
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+14
бесы в кдк
+11
-1
+10
Мы все здесь любим нашу Россию!😍
+13
-8
+5
Ответ Wiley Fox
Матч ФМ читает на русском, что ли? О каком стиле можно говорить, если читаешь в переводе
Сразу виден комментарий от того, кто не читает иностранной литературы ;) Нормальный художественный перевод - это нормальный художественный перевод.
Почитай хотя бы Джека Лондона, десяток рассказов и пару романов. Увидишь, что там стиль не меняется.
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Я тоже обожаю Достоевского!
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Достоевский российский бренд,как матрёшка, балалайка, спутник...
+4
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Достоевский нравится, но не читал его, а читал про него.
Театр люблю, но не ходил.

Что за ерунда здесь происходит?
+6
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+3
Ответ Dinarxxx
бесы в кдк
Идиоты)
+3
0
+3
А ща в штаны написал со смеху:не смотрел, но очень люблю
+2
0
+2
Ответ maks44
"Люблю русский театр... Много слышал о нем...". "Обожаю Достоевского... Много читал про него...". Осталось немного - сходить таки в театр и прочитать что-нибудь из Достоевского.
Если пойти на оригинал интервью на чемпе, то видно, что новостник чемпионата.ру зачем-то исказил текст и смысл. Ну а новостник спортса на автомате это перепечатал один в один.

Во-первых Ивич не говорил, что любит русский театр, это слова корреспондента, а не тренера.

Во-вторых часть про литературу и Достоевского - очень странная. Нельзя обожать то, что никогда не читал. Тут скорее всего ошибка или перевода, или, изучающего русский, тренера. Брали интервью по телефону и непонятно на каком языке.

ps Ну и традиционный совет всем. Развивайте критическое мышление. Если что-то не сходится в логике, то всегда стоит ознакомиться с оригинальным источником.
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lol
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Ивич - молодец, погрузился с головой. Пожелаем Краснодару побед )
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Ответ Павел Сморщков
Что такое "расиськая" история? А русская куда делась?
Да, у иностранцев в их языке, как правило, отсутствует понятие "российский" - только "русский".
Но журналисты-русофобы всё равно всё переиначивают в переводе в россиянское.
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Ответ Владислав Никонов
Достоевский нравится, но не читал его, а читал про него. Театр люблю, но не ходил. Что за ерунда здесь происходит?
Не портите человеку предвкушение!
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Ответ UncleMaks
а причина проста - английский язык довольно бедный, потому достоевский на нем выглядит очень упрощенно на русском читать достоевского - можно в окно выйти
Да все языки мира бедные, особенно если ими не владеть.
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Ответ Wiley Fox
Матч ФМ читает на русском, что ли? О каком стиле можно говорить, если читаешь в переводе
Если в гугль-переводе, то ни о каком.
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Ответ rdyabin@icloud.com
Мы все здесь любим нашу Россию!😍
Ну вот по минусам и можно посчитать врагов).
Никакие вы не либералы, вы враги. Уничтожить!)
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