Быстров считает, что компьютерные игры вредят Соболеву: «Если он не может сделать объем работы, значит, что-то мешает. Пару матчей он может ходить по полю»

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Владимир Быстров Артем Дзюба Игорь Осинькин Михаил Галактионов Наир Тикнизян Александр Соболев Максим Глушенков Сергей Пиняев Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что увлечение видеоиграми вредит Александру Соболеву.

– Как видите ситуацию с Соболевым?

– Смотрел ролики, где он играет в компьютерные игры – это не идет на пользу. Пару матчей он может ходить по полю. Но не я должен с него требовать, чтобы он немножко побегал, это работа тренера.

– Вы считаете, что игра в компьютерные игры отражается на футболе?

– Конечно. Если Соболев не может сделать объем работы, значит, что-то мешает и ты должен тренироваться намного больше.

– С другой стороны, такие хобби – не гарантия плохой игры. Дзюба ходит на шоу, танцует, поет, но по-прежнему хорош и один из лучших в «Локо».

– Лучший в «Локо» – Глушенков, а не Дзюба. И второе – там есть Пиняев, Тикнизян и вся бригада. Галактионов не играет в прессинг, не играет первым номером, то есть Дзюбе не надо прессинговать. Ему там комфортно, его правильно использует тренер.

Но «Спартак»-то играет с Соболевым в другой футбол – и это вопрос к тренеру. Если ты видишь, что Соболев что-то не выполняет, занимайся с ним. Мы не можем сказать, что при Абаскале там кто-то прогрессирует. Для меня это важно.

Осинькин работает в Самаре – забирают лидеров, а те молодые, кто остался, прогрессирует. И «Крылья» с бюджетом в пять раз меньше, идут вровень со «Спартаком». Тогда вопрос – почему в «Спартак» мы берем Абаскаля, а не Осинькина, который своей работой доказывает? – сказал бывший футболист сборной России. 

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Лучше в игры играть, чем по 🏳️‍🌈 клубам как Быстров ходить:))
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