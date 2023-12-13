«Боруссии» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Его хотят подписать «МЮ» и «Ньюкасл»

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Критиана Фалька, клуб из Дортмунда проявляет интерес к нападающему «Штутгарта».

Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». В контракте 27-летнего игрока со «Штутгартом» прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.

В текущем сезоне Гирасси забил в Бундеслиге 16 голов за 12 матчей и в списке бомбардиров чемпионата уступает лишь Харри Кейну. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев
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Все ругают Баварию,но Дортмунд саранча похлеще Мюнхена
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только не в МЮ!!))
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Ответ Миндовг
Все ругают Баварию не за то что они игроков покупают у других команд Бундеслиги. Они раз в 10 лет только покупают из Бундеслиги. А за то что при минимальных расходах всегда главный фаворит ЛЧ, а любимы клубы тех кто ругает, МЮ и Барсы, тратят по 200млн за одного игрока, от которого никакой пользы и которые только мечтают о 1/8 ЛЕ. И плюсы халявные. 5 звезд одним комментом можно набрать, если Баваию ругать.
Конечно не так - только этим летом перетащили Лаймера и Герейро, и расходы минимальны только на игроков в бундеслиге, с зарубежными клубами приходится всегда раскошеливаться по максимуму. И что за ерунда про главного фаворита лч, три сезона уже не могут пройти 1/4, бавария король только группового этапа, дальше очень все хрупко. А дортмунд такая же сарачна, так и есть
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