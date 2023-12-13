«Боруссии» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Его хотят подписать «МЮ» и «Ньюкасл»

Серу Гирасси может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Критиана Фалька, клуб из проявляет интерес к нападающему « ».

Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны « » и « ». В контракте 27-летнего игрока со «Штутгартом» прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.

В текущем сезоне забил в Бундеслиге 16 голов за 12 матчей и в списке бомбардиров чемпионата уступает лишь Харри Кейну. Его подробная статистика доступна здесь.

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