«Боруссии» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Его хотят подписать «МЮ» и «Ньюкасл»
Серу Гирасси может перейти в дортмундскую «Боруссию».
По информации журналиста Критиана Фалька, клуб из Дортмунда проявляет интерес к нападающему «Штутгарта».
Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». В контракте 27-летнего игрока со «Штутгартом» прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.
В текущем сезоне Гирасси забил в Бундеслиге 16 голов за 12 матчей и в списке бомбардиров чемпионата уступает лишь Харри Кейну. Его подробная статистика доступна здесь.
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