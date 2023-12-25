«Атлетико» потребует от «Барсы» 15+ млн евро за новую аренду Феликса с опцией выкупа

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Стали известны требования «Атлетико» по новому трансферу Жоау Феликса.

Португальский полузащитник выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят сохранить игрока – возможно, при помощи продления арендного соглашения. 

По информации Relevo, «Атлетико» не рассчитывает на Феликса, но не примет прежние условия сделки. Мадридцы потребуют не менее 15 миллионов евро за новую аренду игрока, в договор также должен быть включен пункт о дальнейшем выкупе – в идеальном для «матрасников» случае это условие будет обязательным. 

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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20 комментариев
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Это сейчас матрасня ерепенится.. А в июне выяснится, что Феликс никому кроме каталонцев не нужен, а годовая прайм-подписка на Спотифай для всего персонала Атлетико и членов их семей не так уж и плохо..
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-13
+32
Ответ Real_v_dushe
Мой совет для бчк: это бессмысленное подписание, избавьтесь от него в конце сезона и ни в коем случае не продляйте аренду. Купите лучше Гринвуда, вот там талант и работяга, а Феликс - это ленивое недоразумение.
Записали, будем думать. Советуй еще.
+21
-4
+17
Феликс - игрок уровня Севильи или Монако. Давно пора уже не просто понять это, а принять. Прежде всего самому Феликсу.
+8
-1
+7
Летом и посмотрим, я думаю выйдет гораздо дешевле
+5
-5
0
У каталонской нищеты столько не будет, ну только если Лапорта вторую почку продаст как рычаг
+2
-2
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