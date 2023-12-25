«Атлетико» потребует от «Барсы» 15+ млн евро за новую аренду Феликса с опцией выкупа
Стали известны требования «Атлетико» по новому трансферу Жоау Феликса.
Португальский полузащитник выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят сохранить игрока – возможно, при помощи продления арендного соглашения.
По информации Relevo, «Атлетико» не рассчитывает на Феликса, но не примет прежние условия сделки. Мадридцы потребуют не менее 15 миллионов евро за новую аренду игрока, в договор также должен быть включен пункт о дальнейшем выкупе – в идеальном для «матрасников» случае это условие будет обязательным.
В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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