«Атлетико» потребует от «Барсы» 15+ млн евро за новую аренду Феликса с опцией выкупа

Стали известны требования «Атлетико» по новому трансферу Жоау Феликса.

Португальский полузащитник выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят сохранить игрока – возможно, при помощи продления арендного соглашения.

По информации Relevo, « » не рассчитывает на Феликса, но не примет прежние условия сделки. Мадридцы потребуют не менее 15 миллионов евро за новую аренду игрока, в договор также должен быть включен пункт о дальнейшем выкупе – в идеальном для «матрасников» случае это условие будет обязательным.

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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