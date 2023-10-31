«Барселона» может арендовать Феликса еще на год и уверена, что потом выкупит его за 20 млн евро
Жоау Феликс может остаться в «Барселоне» еще как минимум на один сезон.
Полузащитник арендован у «Атлетико» до лета 2024 года без права выкупа.
По сведениям Diario Sport, «блауграна» не сможет позволить приобретение португальца за 80 млн евро, требуемые мадридцами. В связи с этим возникла идея еще об одной аренде Феликса, но уже с опцией выкупа. Ожидается, что в таком случае «Атлетико» будет готов значительно снизить запрашиваемую сумму.
По мнению руководителей чемпионов Испании, в случае нового соглашения выкупить Феликса удастся за 20 млн евро, и такой вариант, как они считают, всех бы устроил.
Альтернатива – включение в сделку игроков, которые не так сильно нужны «Барселоне», но нравятся «Атлетико».
Отмечается, что сам футболист не хочет возвращаться в мадридский клуб, а там на него и не рассчитывают. Каталонцы же не собираются ничего предпринимать до конца сезона.
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