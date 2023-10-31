«Барселона» может арендовать Феликса еще на год и уверена, что потом выкупит его за 20 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

Жоау Феликс может остаться в «Барселоне» еще как минимум на один сезон.

Полузащитник арендован у «Атлетико» до лета 2024 года без права выкупа.

По сведениям Diario Sport, «блауграна» не сможет позволить приобретение португальца за 80 млн евро, требуемые мадридцами. В связи с этим возникла идея еще об одной аренде Феликса, но уже с опцией выкупа. Ожидается, что в таком случае «Атлетико» будет готов значительно снизить запрашиваемую сумму.

По мнению руководителей чемпионов Испании, в случае нового соглашения выкупить Феликса удастся за 20 млн евро, и такой вариант, как они считают, всех бы устроил.

Альтернатива – включение в сделку игроков, которые не так сильно нужны «Барселоне», но нравятся «Атлетико».

Отмечается, что сам футболист не хочет возвращаться в мадридский клуб, а там на него и не рассчитывают. Каталонцы же не собираются ничего предпринимать до конца сезона.

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52 комментария

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Radu Bar
а потом еше на год и Атлетико заплатит Барсе 50 милионов...
+49
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+48
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MJ Me
Какая выгода от этого Атлетико?
+37
-1
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Причёска Бэйла
Что за 🤡 диарею спорт постоянно выкладывает?
Хоть 1 «инсайд» сбылся?
+17
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NartApsua
Ответ MJ Me
Какая выгода от этого Атлетико?
Избавиться от человека, который с кислой рожей и немаленькой зарплатой сидит на давке, а также нигде не хочет играть, кроме как за Барселону.
+20
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+6
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BurBon
Ответ ljolik888
Атлетико это явно не выгодно , все таки они за него заплатили 126 миллионов и явно хотят отбить деньги . Феликс не плохо играет и конечно хочется чтобы он остался но много но . Поживём увидим - может все и получится !
А сколько Барса на Гризе потеряла?
+6
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Алекс Мамедов
Феликс один из лучших игроков Барселоны . он хорошо видет поле, хорошие пасы, и больше всех в каждом матче фолят на Феликсе, кто понимает что когда много фолят на игроке, тот поймёт его профессионализм
+6
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MJ Me
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, Фелиш открыто сказал, что хочет играть только за Барсу, Атлетико просто нет смысла держать его на лавке, а если он не будет играть, то цена на него будет падать. Поэтому «матрасники» вполне могут согласиться на это предложение
Интересно, а за Барсу он будет также играть за копейки как сейчас или потребует нормальную зарплату? Ведь он играет вроде не плохо там
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ljolik888
Атлетико это явно не выгодно , все таки они за него заплатили 126 миллионов и явно хотят отбить деньги . Феликс не плохо играет и конечно хочется чтобы он остался но много но . Поживём увидим - может все и получится !
+2
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Vlad Zhadejko
Ответ MJ Me
Какая выгода от этого Атлетико?
Ну, Фелиш открыто сказал, что хочет играть только за Барсу, Атлетико просто нет смысла держать его на лавке, а если он не будет играть, то цена на него будет падать. Поэтому «матрасники» вполне могут согласиться на это предложение
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Radu Bar
а потом еше на год и Атлетико заплатит Барсе 50 милионов...
Лучше заработать 20 чем заплатить лавке 50 за 5лет
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ST-L
Ответ Vlad Zhadejko
Ну а кому хочется иметь в команде лицемера-наемника? Как минимум это окажет негативный эффект на раздевалку
раздевалка это такой же рабочий коллектив, как и у обычных людей. уровень доходов просто другой как правило. и также как и вам, для большинства это просто коллеги, с которыми вы вместе работаете. в рабочее время, а потом занимаетесь своими делами.
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Пацанчик реальный
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, Фелиш открыто сказал, что хочет играть только за Барсу, Атлетико просто нет смысла держать его на лавке, а если он не будет играть, то цена на него будет падать. Поэтому «матрасники» вполне могут согласиться на это предложение
Ага, сейчас бы прямому конкуренту продать игрока за 20,которого покупали за 120!🤦‍♀️🤦‍♀️Бизнес идея во!👍👍👍
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ST-L
Ответ Vlad Zhadejko
Ну понятно, но после этих слов он точно перестанет быть первым выбором(если он до этого был), никто же не хочет видеть лицемера у себя в команде. А учитывая прошлое лето, когда Фелиш отказал саудитам, не думаю, что он пойдет куда-то, кроме Барсы
сегодня сказал одно, завтра поменяет мнение - сплошь и рядом. типа сидит спортдир и говорит: " не будем этого игрока брать, он лицемер". хорош в облаках летать
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ST-L
Ответ Vlad Zhadejko
Время покажет, но на сейчас расклад таков, что Барса может найти кого-то ему на замену, а Фелиш после своих слов про Барсу стал заложником своего положения, и вряд ли его позовут в другой топ-клуб, так что Барса сейчас может диктовать условия. Если же он потребует повышения ЗП, то для него это фактически будет означать конец топ-карьеры, так как ни один топ-клуб не возьмет игрока, который хочет играть только за Барсу. И тут у него два варианта: либо отозвать просьбу и играть дальше, либо ехать в Саудовскую Аравию или другой подобный проект
сколько раз мы слышали "ни один топ-клуб не возьмет" про того или иного игрока, а потом они прекрасно трудоустраивались в топ клубах. это просто бизнес, не стоит нагнетать про какие то принципы из детского сада
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Zakir Zakir
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, Фелиш открыто сказал, что хочет играть только за Барсу, Атлетико просто нет смысла держать его на лавке, а если он не будет играть, то цена на него будет падать. Поэтому «матрасники» вполне могут согласиться на это предложение
ок, а почему тогда сумма именно 20? если нигде не хочет) желания барсы не равно согласие атлетико) он молод, контракт длинный)
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Talgat Ergeshov
зачем,потом еще на год арендует пусть и можно бесплатно)
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Vlad Zhadejko
Ответ Пацанчик реальный
Ты думаешь они не найдут куда его продать дороже 20?
Прошлым летом он отказал арабам, так что не думаю, что он куда-то пойдет. А если и пойдет, то выставит себя лицемером. Не думаю, что нормальные клубы захотят подписывать контракт с таким игроком из-за риска ухудшения отношений в раздевалке. Ведь если это случится, то потом продать его будет еще сложнее
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Павел Павлов
Один Феликс равен пяти Мудрикам...вот что откаты животворящие делают!
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Пацанчик реальный
Ответ Vlad Zhadejko
Прошлым летом он отказал арабам, так что не думаю, что он куда-то пойдет. А если и пойдет, то выставит себя лицемером. Не думаю, что нормальные клубы захотят подписывать контракт с таким игроком из-за риска ухудшения отношений в раздевалке. Ведь если это случится, то потом продать его будет еще сложнее
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️по-твоему на Барселоне мир закончился?Сити,Арсенал,МЮ,Ювентус,Интер,Бавария,ПСЖ,Тоттенхем?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Alexander Sragovich
Он хорош только против слабых команд. На топ уровне - слабак. Кто-то видал его против реала. Больше 20 не платил бы за него
Виниссиус 250 стоит в твоих глазах наверное, Мбаппе так вообще 550 если перейдет в Реал
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Alexander Sragovich
Он хорош только против слабых команд. На топ уровне - слабак. Кто-то видал его против реала. Больше 20 не платил бы за него
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Святослав Федорович
Ощущение, будто Барса в FM играет
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ljolik888
Ответ BurBon
А сколько Барса на Гризе потеряла?
Барселона тоже не хотела терять просто так денег , но Атлетико пошли на хитрость . Да Гризманн обошёлся в 80 миллионов плюс зарплата ( за это отдельное спасибо Бартомео ) и это очень плохо для бюджета . Тут многое будет зависить , как от самого Феликса , так и от руководства Мадрида . Надеюсь договорятся и не будут портить карьеру Жоау .
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Боевой Бурят Путина
За 20 млн сейчас разве что Миранчука можно купить, а не Феликса
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ta-tosha
Ответ Vlad Zhadejko
А захочет ли сам Фелиш ехать в Астон Виллу или Ньюкасл, если летом 2023 он уже отказал саудитам? Думаю, Барса - последний топ-клуб в карьере португальца, так как ни один топ-клуб не захочет иметь у себя игрока, который хочет играть только за Барсу
Не вопрос - пусть выкупает свой контракт и играет, где хочет. Делов то
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