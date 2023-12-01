«Барселона» хочет ускорить выкуп Феликса и Канселу, пока они не подорожали. Заплатить «Атлетико» планируют 40 млн евро вместо 80, «Ман Сити» – 15 вместо 25
«Барселона» рассматривает возможность скорейшего выкупа Жоау Феликса.
По данным Mundo Deportivo, «блауграна» считает приобретение полузащитника, арендованного у «Атлетико», стратегически важной задачей. То же касается защитника Жоау Канселу, принадлежащего «Манчестер Сити».
В связи с этим каталонцы обдумывают вариант с переносом мероприятий по выкупу обоих футболистов на январь, пока на фоне их удачных выступлений не выросла цена и не появились другие претенденты.
«Атлетико» хотел бы получить за Феликса 80 млн евро, «Ман Сити» за Канселу – 25 млн. Действующие чемпионы Испании надеются приобрести игроков за 40 и 15 млн соответственно. В случае с полузащитником возможно включение в сделку футболиста, который нравится мадридскому клубу.
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"У нас к вам только два вопроса. Первый: сколько это стоит?
И второй: почему так дорого?"
Вроде бы в новости говорится только о Канселу и Феликсе.
Ах да, вам бы лишь набросить )
реальность - 24 рычаг