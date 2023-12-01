«Барселона» хочет ускорить выкуп Феликса и Канселу, пока они не подорожали. Заплатить «Атлетико» планируют 40 млн евро вместо 80, «Ман Сити» – 15 вместо 25

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

«Барселона» рассматривает возможность скорейшего выкупа Жоау Феликса.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» считает приобретение полузащитника, арендованного у «Атлетико», стратегически важной задачей. То же касается защитника Жоау Канселу, принадлежащего «Манчестер Сити».

В связи с этим каталонцы обдумывают вариант с переносом мероприятий по выкупу обоих футболистов на январь, пока на фоне их удачных выступлений не выросла цена и не появились другие претенденты.

«Атлетико» хотел бы получить за Феликса 80 млн евро, «Ман Сити» за Канселу – 25 млн. Действующие чемпионы Испании надеются приобрести игроков за 40 и 15 млн соответственно. В случае с полузащитником возможно включение в сделку футболиста, который нравится мадридскому клубу.

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36 комментариев
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"Барселона" продавцам:
"У нас к вам только два вопроса. Первый: сколько это стоит?
И второй: почему так дорого?"
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Ну Пеп может и подарит своей Альма матер канселу за 15, а с какой радости Атлетико отдаст Феликса втрое дешевле чем сами брали, с учетом инфляции и прямому конкуренту?😂😂
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Ответ войд
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А при чем тут вообще Джуд и игроки Барселоны ?
Вроде бы в новости говорится только о Канселу и Феликсе.

Ах да, вам бы лишь набросить )
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Все вокруг дураки, одна барселона умная🤦🤦
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Ответ denisques
ну как бы дело Гризмана еще живет)
можно вспомнить Суареса и Вилью
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Ответ войд
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100лям>0
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ожидание - купить двух приличных игроков по дешевле
реальность - 24 рычаг
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Если с МС ещё и возможны какие-то технические варианты, учитывая что для Канселу дорога в команду уже закрыта, да и для клуба плюс минус несколько млн. не деньги, то вот с Атлетико я думаю без вариантов, они умеют считать деньги(в большинстве случаев)
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Я предаторы хотел то же за 10-12 взять,а не за 20. Но магазин не согласился почему-то.
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Ахахахахах, а я хочу зайти в салон Ауди и планирую заплатить 2 млн за Q7
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Ну Пеп может и подарит своей Альма матер канселу за 15, а с какой радости Атлетико отдаст Феликса втрое дешевле чем сами брали, с учетом инфляции и прямому конкуренту?😂😂
Только из-за того что они и так подняли на его арендах и что у них в составе он 40 и стоит
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Ну Пеп может и подарит своей Альма матер канселу за 15, а с какой радости Атлетико отдаст Феликса втрое дешевле чем сами брали, с учетом инфляции и прямому конкуренту?😂😂
Плюс Барса сама там за 100+ Гризмана купила и вернула за 20ку
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Ну Пеп может и подарит своей Альма матер канселу за 15, а с какой радости Атлетико отдаст Феликса втрое дешевле чем сами брали, с учетом инфляции и прямому конкуренту?😂😂
у Атлетико проблемы с ФФП. Если не продадут Феликса Барселоне получат в своем составе обузу с зарплатой в 12-16 млн(точно не помню цифру)
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Ответ Кокич
"Барселона" продавцам: "У нас к вам только два вопроса. Первый: сколько это стоит? И второй: почему так дорого?"
Жалко не могу ставить минусы. Рончик и Лео красавчики лучшие на нашем веку. Какой кайф было наблюдать за ними. Сравнивать нет смыла.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если с МС ещё и возможны какие-то технические варианты, учитывая что для Канселу дорога в команду уже закрыта, да и для клуба плюс минус несколько млн. не деньги, то вот с Атлетико я думаю без вариантов, они умеют считать деньги(в большинстве случаев)
С Атлетико наоборот проще. Феликс по ФФП не вписывается в зарплату Атлетико. Поэтому либо продавай Барселоне, либо имей проблему с Ла лигой
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Ответ Любезный Коссутий
Ляпорта считает всех глупее себя бгг
Думаешь ты умнее?
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