«Барселона» хочет ускорить выкуп Феликса и Канселу, пока они не подорожали. Заплатить «Атлетико» планируют 40 млн евро вместо 80, «Ман Сити» – 15 вместо 25

«Барселона» рассматривает возможность скорейшего выкупа Жоау Феликса.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» считает приобретение полузащитника, арендованного у «Атлетико», стратегически важной задачей. То же касается защитника , принадлежащего « ».

В связи с этим каталонцы обдумывают вариант с переносом мероприятий по выкупу обоих футболистов на январь, пока на фоне их удачных выступлений не выросла цена и не появились другие претенденты.

« » хотел бы получить за 80 млн евро, «Ман Сити» за Канселу – 25 млн. Действующие чемпионы надеются приобрести игроков за 40 и 15 млн соответственно. В случае с полузащитником возможно включение в сделку футболиста, который нравится мадридскому клубу.

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