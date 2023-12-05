Приоритет Феликса – остаться в «Барсе». Но каталонцы хотят оценить его игру на протяжении всего сезона
Жоау Феликс хочет и дальше выступать за «Барселону».
По данным As, приоритет португальца – остаться в «Барсе», за которую он выступает на правах аренды из «Атлетико».
При этом «Барселона» не торопит события и хочет оценить игру хавбека на протяжении всего сезона, поскольку есть вопросы к стабильности Феликса.
Феликс набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 12 матчах Ла Лиги за «Барсу». Его статистика – здесь.
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2)Остаться светом вдалеке
3)Остаться в Барса