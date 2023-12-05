Приоритет Феликса – остаться в «Барсе». Но каталонцы хотят оценить его игру на протяжении всего сезона

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хочет и дальше выступать за «Барселону».

По данным As, приоритет португальца – остаться в «Барсе», за которую он выступает на правах аренды из «Атлетико».

При этом «Барселона» не торопит события и хочет оценить игру хавбека на протяжении всего сезона, поскольку есть вопросы к стабильности Феликса.

Феликс набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 12 матчах Ла Лиги за «Барсу». Его статистика – здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Уверен, что своим поведением в воскресенье петушок подписал себе приговор. Матрасы заломят цену, нищие каталонцы купить не смогут. Вернется на ковер к Семионе и будет на коленях просить прощенья.
А при чем тут твое поведение в воскресенье и отношения игрока испанского гранда?!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он отличный игрок но Атлетико будет завышать цену свыше 80+ млн, поэтому потом барса не будет его выкупать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мансур Абуев
Он отличный игрок но Атлетико будет завышать цену свыше 80+ млн, поэтому потом барса не будет его выкупать
Возможно, когда Барселона продавала Гризманна в Атлетико, по факту, за копейки, там была между клубами какая-то договоренность на скидку на Феликса.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уверен, что своим поведением в воскресенье петушок подписал себе приговор. Матрасы заломят цену, нищие каталонцы купить не смогут. Вернется на ковер к Семионе и будет на коленях просить прощенья.
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Справедливое желание, так как нестабильность-это постоянное качество Феликса за всю карьеру в топ-5 лигах. Сейчас Феликс выглядит сильнее других претендентов на позицию левого вингера Барселоны, но клуб должен считать каждую копейку и потратит большие деньги только на игрока, который 100% усилит команду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хоть заголовок бы перечитали перед публикацией)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1)Остаться снегом на щеке
2)Остаться светом вдалеке
3)Остаться в Барса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и пусть, "...остаться в Барса".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я думаю, што скоро окажется в Саудовской Аравии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Либо выкупят у Атлетико, либо продадут если игра не будет соответствовать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кирилл
Возможно, когда Барселона продавала Гризманна в Атлетико, по факту, за копейки, там была между клубами какая-то договоренность на скидку на Феликса.
Сомневаюсь, Атлетико офигевшие типы и вряд ли пойдут на уступки даже из-за халявы на Гризмане
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Уверен, что своим поведением в воскресенье петушок подписал себе приговор. Матрасы заломят цену, нищие каталонцы купить не смогут. Вернется на ковер к Семионе и будет на коленях просить прощенья.
Скорее всего так и будет. Только вот просить на коленях это влажные мечты хейтеров. Он уже сидел на скамейке и уходил в аренду. Опять отправят в аренду, если не найдется покупатель. Но то что по цене не договорятся с Барсой это точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий