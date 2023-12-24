Брайтон – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 декабря

В четверг, 28 декабря, сыграют Брайтон и Тоттенхэм в 19 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Тоттенхэм

Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брайтон – Тоттенхэм

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