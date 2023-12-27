Эвертон – Манчестер Сити: прогноз на матч 27.12.2023, чемпионат Англии, Премьер-Лига

В среду, 27 декабря, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится очередной матч АПЛ в сезоне 2023/2024. Местный Эвертон будет принимать действующего чемпиона Премьер-Лиги – Манчестер Сити. Поединок стартует в 23:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Манчестер Сити (1,59).

Эвертон

Перед встречей с «машиной Гвардиолы» Эвертон провел весьма неплохую игру против Тоттенхэма. Подопечные Шона Дайча уступили со счетом 1:2, но в целом не заслуживали поражения.

«Я не хотел бы говорить о судействе, но ситуация вынуждает. Мы проиграли из-за плохой работы арбитров. Я не люблю публично обсуждать такие моменты, но очевидно, что в этом сезоне слишком много вопросов к судьям и тем, кто отвечает за систему VAR», – поделился мнением Шон Дайч.

Следует напомнить, что ранее с «ирисок» сняли десять очков за нарушение финансового фейр-плей. Впрочем, получилось так, что санкции лишь встряхнули команду с «Гудисон Парк». Эвертон оперативно принялся компенсировать потери и уже успел радостно выбраться из зоны вылета в Чемпионшип, поднявшись на 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Сити

«Горожане» пропустили крайний тур в Премьер-Лиге из-за участия в клубном чемпионате мира. Манчестер Сити предсказуемо легко выиграл турнир, обновив историю английского футбола. Команда Гвардиолы стала первой, кому удалось выиграть пять (!) трофеев в течение одного календарного года.

«Это были прекрасные 12 месяцев. Мы выиграли практически все, что можно. Не собираемся останавливаться на достигнутом и попробуем повторить свой успех. Мы будем усердно работать, чтобы реализовать наши планы», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

В матче с Флуминенсе (4:0) Ман Сити едва не лишился ключевого исполнителя. В жестком стыке повреждение получил центральный хавбек Родри. К счастью для фанов и тренерского штаба «горожан» все обошлось. Испанец избежал серьезной травмы и планируется, что он сможет сыграть на Гудисон Парк.

Также существует вероятность того, что в состав «Сити» вернется знатный бомбардир Эрлинг Холанд. Впрочем, решение по норвежцу пока не принято.

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Эвертон – Манчестер Сити: история личных встреч

Суммарно «ириски» и «горожане» провели 180 очных противостояний в элите английского футбола. Не самый большой перевес на стороне команды из Манчестера – 73 победы при 62 поражениях. Еще 45 матчей завершились мировым исходом.

Последняя встреча Эвертона и Ман Сити на «Гудисон Парк» состоялась 14 мая. Тогда парни Хосепа Гвардиолы просто не заметили оппонента, победив со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Эвертон – Манчестер Сити

Само собой разумеется, что аналитики букмекерских контор записали хозяев поля в аутсайдеры. BetBoom дает на победу Эвертона внушительный коэффициент – 6,09. Успех «горожан» оценивается куда скромнее – 1,59. Ничья идет за 4,04.

При этом традиционно в игре с участием «Сити» прогнозируется высокая результативность. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,76 (ТМ 2,5 – 2,13).

Шон Дайч прекрасно умеет «парковать автобусы» против топ-соперников. Его команды как правило могут зацепиться за ничью в поединках с лидерами АПЛ. Впрочем, мы считаем, что сейчас Манчестер Сити, быть может и со скрипом, но все же наберет три очка. «Горожан» выдали неудачную серию в Премьер-Лиге и в итоге упали на пятое место в таблице. Очевидно, что подопечным Хосепа Гвардиолы нужно исправлять положение и возвращаться в чемпионскую гонку. Ставим на победу Манчестер Сити.

Где смотреть матч Эвертон – Манчестер Сити

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