Эвертон – Манчестер Сити: прогноз на матч 27.12.2023, чемпионат Англии, Премьер-Лига

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В среду, 27 декабря, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится очередной матч АПЛ в сезоне 2023/2024. Местный Эвертон будет принимать действующего чемпиона Премьер-Лиги – Манчестер Сити. Поединок стартует в 23:15 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа Манчестер Сити (1,59).

Эвертон

 

Перед встречей с «машиной Гвардиолы» Эвертон провел весьма неплохую игру против Тоттенхэма. Подопечные Шона Дайча уступили со счетом 1:2, но в целом не заслуживали поражения.

«Я не хотел бы говорить о судействе, но ситуация вынуждает. Мы проиграли из-за плохой работы арбитров. Я не люблю публично обсуждать такие моменты, но очевидно, что в этом сезоне слишком много вопросов к судьям и тем, кто отвечает за систему VAR», – поделился мнением Шон Дайч.

Следует напомнить, что ранее с «ирисок» сняли десять очков за нарушение финансового фейр-плей. Впрочем, получилось так, что санкции лишь встряхнули команду с «Гудисон Парк». Эвертон оперативно принялся компенсировать потери и уже успел радостно выбраться из зоны вылета в Чемпионшип, поднявшись на 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Сити

 

«Горожане» пропустили крайний тур в Премьер-Лиге из-за участия в клубном чемпионате мира. Манчестер Сити предсказуемо легко выиграл турнир, обновив историю английского футбола. Команда Гвардиолы стала первой, кому удалось выиграть пять (!) трофеев в течение одного календарного года.

«Это были прекрасные 12 месяцев. Мы выиграли практически все, что можно. Не собираемся останавливаться на достигнутом и попробуем повторить свой успех. Мы будем усердно работать, чтобы реализовать наши планы», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

 В матче с Флуминенсе (4:0) Ман Сити едва не лишился ключевого исполнителя. В жестком стыке повреждение получил центральный хавбек Родри. К счастью для фанов и тренерского штаба «горожан» все обошлось. Испанец избежал серьезной травмы и планируется, что он сможет сыграть на Гудисон Парк.

Также существует вероятность того, что в состав «Сити» вернется знатный бомбардир Эрлинг Холанд. Впрочем, решение по норвежцу пока не принято.

Прогноз на матч МЮ – Астон Вилла

Эвертон – Манчестер Сити: история личных встреч

 

Суммарно «ириски» и «горожане» провели 180 очных противостояний в элите английского футбола. Не самый большой перевес на стороне команды из Манчестера – 73 победы при 62 поражениях. Еще 45 матчей завершились мировым исходом.

Последняя встреча Эвертона и Ман Сити на «Гудисон Парк» состоялась 14 мая. Тогда парни Хосепа Гвардиолы просто не заметили оппонента, победив со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Эвертон – Манчестер Сити

 

 Само собой разумеется, что аналитики букмекерских контор записали хозяев поля в аутсайдеры. BetBoom дает на победу Эвертона внушительный коэффициент – 6,09. Успех «горожан» оценивается куда скромнее – 1,59. Ничья идет за 4,04.

При этом традиционно в игре с участием «Сити» прогнозируется высокая результативность. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,76 (ТМ 2,5 – 2,13).

Шон Дайч прекрасно умеет «парковать автобусы» против топ-соперников. Его команды как правило могут зацепиться за ничью в поединках с лидерами АПЛ. Впрочем, мы считаем, что сейчас Манчестер Сити, быть может и со скрипом, но все же наберет три очка. «Горожан» выдали неудачную серию в Премьер-Лиге и в итоге упали на пятое место в таблице. Очевидно, что подопечным Хосепа Гвардиолы нужно исправлять положение и возвращаться в чемпионскую гонку. Ставим на победу Манчестер Сити.

Где смотреть матч Эвертон – Манчестер Сити

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Эвертон – Манчестер Сити
Дата проведения
27 декабря, 23.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий