Наир Тикнизян: «Сперцяну пора уезжать в Европу. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него»
Наир Тикнизян считает, что Эдуарду Сперцяну пора переходить в европейскую лигу.
«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом.
Желаю ему уехать в европейский чемпионат. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него», – сказал защитник «Локомотива».
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику хавбека «Краснодара» можно найти здесь.
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