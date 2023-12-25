Наир Тикнизян: «Сперцяну пора уезжать в Европу. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него»

Наир Тикнизян считает, что Эдуарду Сперцяну пора переходить в европейскую лигу.

«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом.

Желаю ему уехать в европейский чемпионат. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него», – сказал защитник « ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику хавбека « » можно найти здесь.

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