Сергеев, Давила, Тикнизян, Кривцов претендуют на награду за лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
Названы номинанты на лучший гол месяца в Мир РПЛ по итогам ноября-декабря.
На награду претендуют восемь футболистов. Для голосования отобраны голы с 14-го по 18-й туры включительно.
В шорт-лист номинантов вошли Дарко Тодорович («Ахмат»), Евгений Марков («Факел»), Иван Сергеев («Зенит»), Виктор Давила (ЦСКА), Фернандо Костанза, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Никита Кривцов («Краснодар»).
Из этого списка только Давила по ходу сезона номинировался на награду – в октябре.
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