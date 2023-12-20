Сергеев, Давила, Тикнизян, Кривцов претендуют на награду за лучший гол РПЛ в ноябре-декабре

Названы номинанты на лучший гол месяца в Мир РПЛ по итогам ноября-декабря.

На награду претендуют восемь футболистов. Для голосования отобраны голы с 14-го по 18-й туры включительно.

В шорт-лист номинантов вошли Дарко Тодорович («Ахмат»), Евгений Марков («Факел»), Иван Сергеев («Зенит»), Виктор Давила (ЦСКА), Фернандо Костанза, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Никита Кривцов («Краснодар»).

Из этого списка только Давила по ходу сезона номинировался на награду – в октябре.

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