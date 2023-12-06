Смолов согласен, что эта РПЛ самая конкурентная за последние 5 лет: «Еще четыре тура назад назад разница между 3-м и 10-м местом была буквально два очка»

Федор Смолов считает этот сезон в Мир РПЛ самым конкурентным за последние 5 лет.

– Согласны с тем, что этот чемпионат, этот сезон – самый конкурентный за последние 5 лет?

– Думаю, да. Об этом говорит и то, что еще четыре тура назад назад разница между третьим и десятым местом была буквально два очка, – сказал форвард «Динамо».

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