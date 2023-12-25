Владимир Ивич: «Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков «Краснодара» важно видеть, что владелец с ними»

Владимир Ивич рассказал, что Сергей Галицкий приезжает на тренировки «Краснодара».

«Одержимость Галицкого атакующим футболом – это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал « » с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него.

И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы.

Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — сказал главный тренер «Краснодара».

После 18 туров «быки» лидируют в Мир , опережая идущего вторым «Зенит» на 2 очка.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам