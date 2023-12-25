Владимир Ивич: «Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков «Краснодара» важно видеть, что владелец с ними»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Владимир Ивич рассказал, что Сергей Галицкий приезжает на тренировки «Краснодара».

«Одержимость Галицкого атакующим футболом – это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него.

И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы.

Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — сказал главный тренер «Краснодара».

После 18 туров «быки» лидируют в Мир РПЛ, опережая идущего вторым «Зенит» на 2 очка.

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4 комментария
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Побольше бы таких Галицких в нашем футболе!
+7
-1
+6
Галицкий - великий человек для российского футбола
+5
0
+5
интересно, как у него со здоровьем? есть позитив?
+3
-1
+2
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