Ивич о стиле «Краснодара»: «Атакующий, все знают. Надо совместить классную игру и результат – можно создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит, что ты играл прекрасно?»
Владимир Ивич рассказал, каким видит стиль игры «Краснодара».
«Для нас очень важно, что мы стали выигрывать равные матчи. Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимания характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» – атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс. И думаю, что мы близки к этому.
Мы все хотим выигрывать 5:0, но это невозможно делать постоянно. Бывает, что счета 1:0 тебе вполне достаточно. Но если ты пропускаешь два гола, значит, тебе нужно забить три. Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол – это результат», – сказал главный тренер «Краснодара».
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помню Краснодар с Жоазинье, Мамаевым, Маурисио Перейрой. как они мяч каиали шикарно, но и результат не особо был.
Так если стиль игры пока приносит очки и команда в лидерах то зачем что-то ломать?
закончится чемпионат, там и выводы можно делать