Ивич о стиле «Краснодара»: «Атакующий, все знают. Надо совместить классную игру и результат – можно создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит, что ты играл прекрасно?»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич рассказал, каким видит стиль игры «Краснодара».

«Для нас очень важно, что мы стали выигрывать равные матчи. Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимания характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» – атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс. И думаю, что мы близки к этому.

Мы все хотим выигрывать 5:0, но это невозможно делать постоянно. Бывает, что счета 1:0 тебе вполне достаточно. Но если ты пропускаешь два гола, значит, тебе нужно забить три. Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол – это результат», – сказал главный тренер «Краснодара».

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13 комментариев
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Ответ wadwill13
напомните мне хоть одну команду которая постоянно влалела мячом 80 процентов игрового времени и часто проигрывал? ни одну не знаю за 40 лет.
Барселона-Рубин сразу приходит на память
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+2
согласен полностью.
помню Краснодар с Жоазинье, Мамаевым, Маурисио Перейрой. как они мяч каиали шикарно, но и результат не особо был.
+4
-3
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Ответ wadwill13
напомните мне хоть одну команду которая постоянно влалела мячом 80 процентов игрового времени и часто проигрывал? ни одну не знаю за 40 лет.
Лас-Пальмас Кике Сетьена) там владение было на уровне Барсы почти, но никогда не попадали в еврокубки
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Клубная биполярочка. Президент - не важно сколько кубков ты завоевал , остаются воспоминания об игре, тренер - прекрасную игру никто не вспомнит, главное результат. Тухелей мне не надо, потом зовут Фарке. Москва зло, но интервью дают только московским СМИ.
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-2
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Осторожно, в комментариях под новостями о Краснодаре дети!
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Помнится Капелло сняли после чемпионства с формулировкой "незрелищная игра"
Так если стиль игры пока приносит очки и команда в лидерах то зачем что-то ломать?
закончится чемпионат, там и выводы можно делать
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Ответ WelcomeBackPURE
Динамо не хуже играет, наладить оборону и спокойно обойдут Краснодар
Динамо играет ярче и интереснее всех в этом сезоне.
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