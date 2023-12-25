Ивич берет пример с «Интера»: «Все футболисты ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. За их тактикой интересно следить»

Теги Интер Симоне Индзаги премьер-лига Россия серия А Италия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич объяснил, почему в тренерской работе берет пример с «Интера».

«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример.

Все футболисты «Интера» ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать», — сказал главный тренер «Краснодара.

После 17 туров «Интер» лидирует в Серии А, опережая идущего вторым «Ювентус» на 4 очка.

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7 комментариев
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Ответ Чернокожий
Ну уж сравнил , самому не смешно , где Интер , где Краснодар))
Равняется на лучших
+7
-1
+6
Интер вообще то играет по схеме 1 - 3 - 5 - 2
+2
-1
+1
Ответ maks44
Разве это то, чего всегда хотел Галицкий?
В споре рождается истина
+1
0
+1
Ответ maks44
Разве это то, чего всегда хотел Галицкий?
Сергей Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. Будет делать все, что я скажу – уволю его еще раньше»
+1
0
+1
Ответ Чернокожий
Ну уж сравнил , самому не смешно , где Интер , где Краснодар))
Краснодар тоже молодцы жаль что ввели эти санкции в Спорте очень бы хотелось сходить на стадион с их участием в Еврокубках
+1
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+1
Разве это то, чего всегда хотел Галицкий?
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