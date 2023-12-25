Ивич берет пример с «Интера»: «Все футболисты ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. За их тактикой интересно следить»

Владимир Ивич объяснил, почему в тренерской работе берет пример с «Интера».

« » больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример.

Все футболисты «Интера» ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать», — сказал главный тренер « .

После 17 туров «Интер» лидирует в Серии А, опережая идущего вторым «Ювентус» на 4 очка.

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