Ивич берет пример с «Интера»: «Все футболисты ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. За их тактикой интересно следить»
Владимир Ивич объяснил, почему в тренерской работе берет пример с «Интера».
«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример.
Все футболисты «Интера» ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать», — сказал главный тренер «Краснодара.
После 17 туров «Интер» лидирует в Серии А, опережая идущего вторым «Ювентус» на 4 очка.
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