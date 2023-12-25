Медведев о матчах зимой: «Это похоже на футбол, но требует другого построения игры. Жаловаться бессмысленно – команды играют в одинаковых условиях, надо пенять на себя»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев календарь ТАСС Футбол

Александр Медведев высказался о матчах в зимнюю погоду.

«Все-таки это хоть и похоже на футбол, но требует совершенно другого построения игры. Мяч твердый, скользкий, нельзя долго его разыгрывать.

Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями», – сказал председатель правления «Зенита».

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15 комментариев
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Да хрена ли на что-то пенять, в России в декабре зима. Даже на юге и на западе. И в феврале, кстати, тоже. Если вдруг кто-то снова удивится этому во время рестарта.
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Да и летом не сказать, что супер. Жара, сухой воздух, можно вспомнить и как Быстров сознание терял, и как в Уфе мухлевали с термометром в последнем туре, и как также каждое лето пишут типа Нельзя играть в такую жару и духоту, давайте менять календарь. А зимой пишут Нельзя играть в такой дубак, давайте менять календарь.
А выход простой- построить всем крыши, снять со Спартака шесть очков и отправить в ФНЛ.
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Ну тогда можно и всю зиму играть, а че нет? Кто не справился, его проблемы.
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Они когда нибудь вообще начнут думать о зрителях? Чисто матч провести и результат чтоб был, зачем зрителю этот бей беги атлетичный футбол то? Опять не для вас играем короче ...
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интересно, а в Швеции, Норвегии, Дании тоже все бесконечно спорят о формате?
сборные Швеции и Дании успешнее России, Норвегия подтягивается - и это всё с несоизмеримо меньшим населением.
может, не в климате проблема?
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Ответ Oleg Olegov
Да и летом не сказать, что супер. Жара, сухой воздух, можно вспомнить и как Быстров сознание терял, и как в Уфе мухлевали с термометром в последнем туре, и как также каждое лето пишут типа Нельзя играть в такую жару и духоту, давайте менять календарь. А зимой пишут Нельзя играть в такой дубак, давайте менять календарь. А выход простой- построить всем крыши, снять со Спартака шесть очков и отправить в ФНЛ.
Ну крыши-то построить для стадиончиков - раз плюнуть, согласен, а вот Спартак в ФНЛ отправить - за гранью возможного, ты как себе это представляешь?
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Ну крыши-то построить для стадиончиков - раз плюнуть, согласен, а вот Спартак в ФНЛ отправить - за гранью возможного, ты как себе это представляешь?
Согласен. Получается, что проще всего отменить плохую погоду, и подписать закон, чтоб всегда было тепло, хорошо, и чтоб все улыбались))
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Зимний футбол - неотъемлемая часть российского. Крытые стадионы - очень дорогостоящее спасение,так что рассуждения на эту тему будут длиться годами
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в России осень весна можно играть только в крытых аренах, какие же тупые идиоты строили арены к ЧМ и не предусмотрели крышы.
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Ну, тогда можно и на болоте играть. Только думаю, что все мастерство ведущих футболистов там нельзя будет проявить и, соответственно, их уровень будет близок к уровню среднего игрока. Я против Месси имел бы шансы в футболе в грязи.
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играют как-то в Норвегии за полярным кругом и не жалуются
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Сколково.Мячи с подогревом.Прорыв в технологиях.)
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Плохому фермеру мешают четыре причины: весна, лето, осень и зима.
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Ответ Oleg Olegov
Да и летом не сказать, что супер. Жара, сухой воздух, можно вспомнить и как Быстров сознание терял, и как в Уфе мухлевали с термометром в последнем туре, и как также каждое лето пишут типа Нельзя играть в такую жару и духоту, давайте менять календарь. А зимой пишут Нельзя играть в такой дубак, давайте менять календарь. А выход простой- построить всем крыши, снять со Спартака шесть очков и отправить в ФНЛ.
Сразу после Зенита?)
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