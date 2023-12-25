Медведев о матчах зимой: «Это похоже на футбол, но требует другого построения игры. Жаловаться бессмысленно – команды играют в одинаковых условиях, надо пенять на себя»
Александр Медведев высказался о матчах в зимнюю погоду.
«Все-таки это хоть и похоже на футбол, но требует совершенно другого построения игры. Мяч твердый, скользкий, нельзя долго его разыгрывать.
Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями», – сказал председатель правления «Зенита».
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А выход простой- построить всем крыши, снять со Спартака шесть очков и отправить в ФНЛ.
сборные Швеции и Дании успешнее России, Норвегия подтягивается - и это всё с несоизмеримо меньшим населением.
может, не в климате проблема?