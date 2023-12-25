Романцев об игре ЦСКА – «Ростов»: «Возмущен решением проводить матч в такую погоду. На снегу пусть играют Деды Морозы»

Олег Романцев ответил на вопрос Валерия Карпина о матче ЦСКА – «Ростов» (2:0) на снегу.

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч — « », наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол?

— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду.

Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы.

Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, , не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее.

Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, что тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят — на нет и суда нет, – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно