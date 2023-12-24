Аршавин о «весна – осень»: «Все клубы РПЛ против, составителям календаря просто нужно учитывать погодные условия. Крыша – дорогое удовольствие, но некоторым аренам ее не хватает»

Андрей Аршавин высказался о календаре Мир РПЛ.

– Первый матч весной «Зенит» проведет со « ». Насколько его результат будет зависеть от того, какие изменения произойдут в командах? Станет ли эта встреча лакмусовой бумажкой?

– Безусловно, все будет зависеть от того, как соперники укрепятся и пройдут зимнюю подготовку. Думаю, получится яркий рестарт чемпионата.

– На финише сезона некоторые матчи прошли в ужасных погодных условиях. Как считаете, оправдывает ли себя переход на систему «осень – весна»?

– Я остаюсь приверженцем старой системы, но, учитывая наши погодные условия, даже при ней все равно будут такие матчи.

– Может, в условиях отсутствия еврокубков стоит уплотнить календарь чемпионата с апреля до ноября? И нужно ли возвращаться на прежнюю систему?

– Насколько я знаю, все клубы против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере.

– Хорошо бы по всей стране настроить таких стадионов, как в нашем городе…

– К сожалению, крыша – дорогое удовольствие. Хотя, безусловно, ее у ряда отечественных арен явно не хватает, – сказал бывший игрок « ».

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