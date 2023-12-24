Аршавин о «весна – осень»: «Все клубы РПЛ против, составителям календаря просто нужно учитывать погодные условия. Крыша – дорогое удовольствие, но некоторым аренам ее не хватает»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) стадионы календарь Футбол

Андрей Аршавин высказался о календаре Мир РПЛ.

– Первый матч весной «Зенит» проведет со «Спартаком». Насколько его результат будет зависеть от того, какие изменения произойдут в командах? Станет ли эта встреча лакмусовой бумажкой?

– Безусловно, все будет зависеть от того, как соперники укрепятся и пройдут зимнюю подготовку. Думаю, получится яркий рестарт чемпионата.

– На финише сезона некоторые матчи прошли в ужасных погодных условиях. Как считаете, оправдывает ли себя переход на систему «осень – весна»?

– Я остаюсь приверженцем старой системы, но, учитывая наши погодные условия, даже при ней все равно будут такие матчи.

– Может, в условиях отсутствия еврокубков стоит уплотнить календарь чемпионата с апреля до ноября? И нужно ли возвращаться на прежнюю систему?

– Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере.

– Хорошо бы по всей стране настроить таких стадионов, как в нашем городе…

– К сожалению, крыша – дорогое удовольствие. Хотя, безусловно, ее у ряда отечественных арен явно не хватает, – сказал бывший игрок «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Helge
Комментарий скрыт
Дядь , ты че такой злой ?
+12
-4
+8
Ответ Дмитрий9779
У Лукойла,РЖД,ВТБ,ВЭБа денег нет,Хельга?
Деньги есть, но Москва привыкла все на халяву, за чей-то другой счет все иметь.
+8
-3
+5
Ответ Helge
Комментарий скрыт
У Лукойла,РЖД,ВТБ,ВЭБа денег нет,Хельга?
+6
-3
+3
Ответ Helge
Комментарий скрыт
Первой родилась Халява, а за ней сразу Хельга.
+3
0
+3
Ну уж москвичи то хотя бы одну крышу на всех могли бы сообразить...
+5
-3
+2
Ответ Helge
Комментарий скрыт
А может стоит обратиться к выкормышу лукойла Леньке Салихову с вопросом почему он всю Москву крышами не обеспечил. Наворованного запросто хватило бы.
+5
-3
+2
Уплотняйте май-август чего уж там
+2
-1
+1
Ответ Wiley Fox
Каков мерзавец - врёт как дышит Большинство клубов за, но эта пауза в 4 месяца нужна жуликам из Газпрома и бандитам, которые управляют чемпионатом Ведь в чемпионате в календарный год им не удастся грабить Газпром в два трансферных окна, обеспечиаая чемпионство зениту
Ой беда у вас, с тем местом которое думает у здоровых людей.
+1
0
+1
Вроде можно на неделю раньше в июле начинать чтобы в декабре не играть
0
0
0
Крыша стала в Питере помощником жуликам

Они ее на Спартаке закрывают всегда, даже если нет дождя

Зачем, спрашивают меня любопытные дети и далёкие от спорта их родители?

Да всё просто - накачивают стадион углекислым газом до матча, потом бесплатный народец с билетами из ЖЭКов надышат углекислоты, которая стоит над этим прелым газоном слоем в два метра. Кто физику в школе не учил, тем довожу до их тыковок - углекислый газ тяжелее воздуха

Пересмотрите матч 7-1 со Спартаком и другие с закрытой крышкой горшка-арены - жжикия и прочие и так приехали сдавать, но Газпром подстраховался и накачал стадион углекислотой

Скажите, в равных условиях же были. Не совсем - зенит бегает на триметазидине сто лет, он помогает усваивать кислород, и даже толстожопый кузяев на фоне обливающегося потом Жоры-привоза бегал как метеор

Когда были еврокубки, то осенью зенит проваливался почему? Да потому что чистились от допинга и еле ноги двигали. Это было все сезоны до исключения из еврокубков

Как выгнали, так жулье и развернулось

Как с этим бороться? Да всё просто - замерять уровень кислорода за день до игры, за час до игры, во время игры

Обязать Газпром наладить вентиляцию, ведь даже с открытой крышкой из-за особенностей конструкции там нет движения воздуха

Помните, как перешли на осень весну? Жулики приказали жулику Пете Быстрову имитировать тепловой удар. Тот якобы чуть не помер

Так почему сейчас замеряют летом температуру воздуха, но куда как более важный показатель - уровень кислорода - и не думают замерять на горшок арене?

Да потому что это не афишируют. А все команды в Питере проседают по физике куда как быстрее, нежели на нормальном стадионе без крыши. Исключение - это стадион Галицкого, где духота летом создаёт те же условия при отсутствии ветра

Кстати, валиева начала когда "болеть" за зенит? Правильно, во время чемпионата России в Питере. Вполне могла выпить не из той бутылочки водички. Кузяев, например, оставил. Вот вам и новая версия попадания триметазидина в органон олимпийской чемпионки имени ГлорияДжинс
0
0
0
Ответ Катя_СПб
Деньги есть, но Москва привыкла все на халяву, за чей-то другой счет все иметь.
За счёт всей России,чивоуштут😁,будем называть вещи своими именами
0
0
0
Ответ Andrew Weird
Ну уж москвичи то хотя бы одну крышу на всех могли бы сообразить...
Да вы что??? Важнее ведь недвижимость возле стадиона.
+4
-4
0
Ответ Wiley Fox
Каков мерзавец - врёт как дышит Большинство клубов за, но эта пауза в 4 месяца нужна жуликам из Газпрома и бандитам, которые управляют чемпионатом Ведь в чемпионате в календарный год им не удастся грабить Газпром в два трансферных окна, обеспечиаая чемпионство зениту
У тебя 2/2 график? Чот ты переборщил с алкоголем, у большинства завтра рабочий день)
0
0
0
Ответ gelkin
Вроде можно на неделю раньше в июле начинать чтобы в декабре не играть
На 4 (в этом году)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий