Аршавин о «весна – осень»: «Все клубы РПЛ против, составителям календаря просто нужно учитывать погодные условия. Крыша – дорогое удовольствие, но некоторым аренам ее не хватает»
Андрей Аршавин высказался о календаре Мир РПЛ.
– Первый матч весной «Зенит» проведет со «Спартаком». Насколько его результат будет зависеть от того, какие изменения произойдут в командах? Станет ли эта встреча лакмусовой бумажкой?
– Безусловно, все будет зависеть от того, как соперники укрепятся и пройдут зимнюю подготовку. Думаю, получится яркий рестарт чемпионата.
– На финише сезона некоторые матчи прошли в ужасных погодных условиях. Как считаете, оправдывает ли себя переход на систему «осень – весна»?
– Я остаюсь приверженцем старой системы, но, учитывая наши погодные условия, даже при ней все равно будут такие матчи.
– Может, в условиях отсутствия еврокубков стоит уплотнить календарь чемпионата с апреля до ноября? И нужно ли возвращаться на прежнюю систему?
– Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере.
– Хорошо бы по всей стране настроить таких стадионов, как в нашем городе…
– К сожалению, крыша – дорогое удовольствие. Хотя, безусловно, ее у ряда отечественных арен явно не хватает, – сказал бывший игрок «Зенита».
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Они ее на Спартаке закрывают всегда, даже если нет дождя
Зачем, спрашивают меня любопытные дети и далёкие от спорта их родители?
Да всё просто - накачивают стадион углекислым газом до матча, потом бесплатный народец с билетами из ЖЭКов надышат углекислоты, которая стоит над этим прелым газоном слоем в два метра. Кто физику в школе не учил, тем довожу до их тыковок - углекислый газ тяжелее воздуха
Пересмотрите матч 7-1 со Спартаком и другие с закрытой крышкой горшка-арены - жжикия и прочие и так приехали сдавать, но Газпром подстраховался и накачал стадион углекислотой
Скажите, в равных условиях же были. Не совсем - зенит бегает на триметазидине сто лет, он помогает усваивать кислород, и даже толстожопый кузяев на фоне обливающегося потом Жоры-привоза бегал как метеор
Когда были еврокубки, то осенью зенит проваливался почему? Да потому что чистились от допинга и еле ноги двигали. Это было все сезоны до исключения из еврокубков
Как выгнали, так жулье и развернулось
Как с этим бороться? Да всё просто - замерять уровень кислорода за день до игры, за час до игры, во время игры
Обязать Газпром наладить вентиляцию, ведь даже с открытой крышкой из-за особенностей конструкции там нет движения воздуха
Помните, как перешли на осень весну? Жулики приказали жулику Пете Быстрову имитировать тепловой удар. Тот якобы чуть не помер
Так почему сейчас замеряют летом температуру воздуха, но куда как более важный показатель - уровень кислорода - и не думают замерять на горшок арене?
Да потому что это не афишируют. А все команды в Питере проседают по физике куда как быстрее, нежели на нормальном стадионе без крыши. Исключение - это стадион Галицкого, где духота летом создаёт те же условия при отсутствии ветра
Кстати, валиева начала когда "болеть" за зенит? Правильно, во время чемпионата России в Питере. Вполне могла выпить не из той бутылочки водички. Кузяев, например, оставил. Вот вам и новая версия попадания триметазидина в органон олимпийской чемпионки имени ГлорияДжинс