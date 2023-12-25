«ЦСКА нужна пара быстрых форвардов, которые открывались бы и бежали вперед. Давила сейчас никакой». Пономарев об армейцах
Владимир Пономарев считает, что ЦСКА должен усилить атаку.
«Федотов управляет командой, он хорошо расставляет игроков по позициям. Но не все же понимают, как играть в обороне. И в этом аспекте в ЦСКА сейчас мало кто разбирается.
Но надо говорить и об атаке – команде нужна пара быстрых нападающих. Да, есть Давила, но он сейчас никакой. Не знаю, кто его порекомендовал клубу. Честно говоря, мне форварды из Южной Америки не очень нравятся.
Я много раз играл против них, с ними легко бороться. Сыграл поплотнее, один раз встретил его жестко, и все заканчивается. В сборной Бразилии был на краю хороший парнишка, но я не давал ему получить мяч, и он уже не знает, что делать. Он дергается, а ему мячи не дают, потому что партнеры понимают, что это бесполезно, я все перехватываю.
Но нашей команде нужны два хороших нападающих, которые открывались бы и бежали вперед», – сказал бывший игрок ЦСКА.
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