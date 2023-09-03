Саудовские клубы хотят подписать Поля Погба, но он хочет остаться в «Ювентусе».

Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, интерес к полузащитнику проявляют « » и « ». Они по-прежнему надеются убедить Погба согласиться на переход до закрытия трансферного окна, которое запланировано на 7 сентября.

Погба все еще хочет проявить себя в « » и сопротивляется интересу от саудовцев. При этом «Ювентус» открыт к уходу хавбека, учитывая его высокую зарплату.

Ранее с связался «Галатасарай», но игрок отказался от переговоров и ясно дал понять, что не заинтересован в переезде в Турцию.

Статистику 30-летнего полузащитника можно найти здесь.

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