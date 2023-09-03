Погба не хочет в Саудовскую Аравию, несмотря на интерес «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихада». «Юве» готов продать его из-за высокой зарплаты
Саудовские клубы хотят подписать Поля Погба, но он хочет остаться в «Ювентусе».
Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, интерес к полузащитнику проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Они по-прежнему надеются убедить Погба согласиться на переход до закрытия трансферного окна, которое запланировано на 7 сентября.
Погба все еще хочет проявить себя в «Ювентусе» и сопротивляется интересу от саудовцев. При этом «Ювентус» открыт к уходу хавбека, учитывая его высокую зарплату.
Ранее с Погба связался «Галатасарай», но игрок отказался от переговоров и ясно дал понять, что не заинтересован в переезде в Турцию.
Статистику 30-летнего полузащитника можно найти здесь.
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История Погба чем-то схожа с Неймаром.
У племяша был обалденный контракт на два года в Катаре - руководящая(мелкая но все же..) должность, хорошие бабки, собственная квартира, право на покупку алкоголя ..... Сбежал через пол года, был такой пункт в контракте, позволяющий безболезненно разорвать контракт.
Спрашиваю - ну что тебе там так не понравилось ?
Ответ - климат, воздух 50 градусов и выше , море- совсем теплая противная вода, природы нет в принципе - пустыня. Были еще пару пунктов, но не стану их выносить на обозрение, диванные эксперты не оценят )
он всю жизнь себе как неймар левые травмы выписывал и ходил затем на показы и прочее
Это и есть топ, Рус)