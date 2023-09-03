Погба не хочет в Саудовскую Аравию, несмотря на интерес «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихада». «Юве» готов продать его из-за высокой зарплаты

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Поль Погба Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовские клубы хотят подписать Поля Погба, но он хочет остаться в «Ювентусе».

Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, интерес к полузащитнику проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Они по-прежнему надеются убедить Погба согласиться на переход до закрытия трансферного окна, которое запланировано на 7 сентября.

Погба все еще хочет проявить себя в «Ювентусе» и сопротивляется интересу от саудовцев. При этом «Ювентус» открыт к уходу хавбека, учитывая его высокую зарплату.

Ранее с Погба связался «Галатасарай», но игрок отказался от переговоров и ясно дал понять, что не заинтересован в переезде в Турцию.

Статистику 30-летнего полузащитника можно найти здесь.

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28 комментариев

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Бритва Борисович
Погба туда самая дорога как раз. И денег много, и перенапрягаться не надо. Всё как он любит.
+77
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Dexter Morgan
Погба как раз уже сбитый лётчик. Так и не реализовал свой потенциал из-за своего характера и лени.
+31
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Причёска Бэйла
Ответ Rus Donskoy
Погба из за своего характера так и не стал топ футболистом
Он был топ-футболистом. Огромный талантище, который мог быть лучшим полузащитником мира и не один раз.
История Погба чем-то схожа с Неймаром.
+23
-4
+19
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Rus Donskoy
Погба из за своего характера так и не стал топ футболистом
+15
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Максим Бондарев
Я думал он уже не играет
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Ызяя
Ответ Бритва Борисович
Погба туда самая дорога как раз. И денег много, и перенапрягаться не надо. Всё как он любит.
Жить там могут только арабы, даже негры не выдерживают.

У племяша был обалденный контракт на два года в Катаре - руководящая(мелкая но все же..) должность, хорошие бабки, собственная квартира, право на покупку алкоголя ..... Сбежал через пол года, был такой пункт в контракте, позволяющий безболезненно разорвать контракт.

Спрашиваю - ну что тебе там так не понравилось ?
Ответ - климат, воздух 50 градусов и выше , море- совсем теплая противная вода, природы нет в принципе - пустыня. Были еще пару пунктов, но не стану их выносить на обозрение, диванные эксперты не оценят )
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Перенапрягся, конечно лучше остаться в ювентусе, в СА он же будет играть!
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кэпко
Похоже Полюшка любит тусы и барбершопы побольше Неймара или денег маловато предлагают, чтобы он отказался от шикарной жизни в Европе
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Иван Иванов
Погба - и***от! Ему первым надо было ехать в Аравию. С его желанием не играть в футбол, а красоваться прической, ему прямая дорога туда. Как раз он там может на классе обыгрывать арабских бедуинов и чувствовать себя звездой. А если хотел чего-то добиться и что-то доказать, то надо было это делать раньше. Если в футболе до 30-и ума не набрался, то дальше уже поздно.
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LaffyTaffy
Ответ Бритва Борисович
Погба туда самая дорога как раз. И денег много, и перенапрягаться не надо. Всё как он любит.
Арабы причесочки и танцы могут не так понять
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Rule1
Проба в СА на фоне 🐬🐫 будет особняком стоять
+2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Rus Donskoy
Погба из за своего характера так и не стал топ футболистом
Погба, Балотелли и прочие амбициозные парни обычно больше запоминаются скандалами чем игрой
+3
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Промах Мораты
Он ещё играет?
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Михо
Так высокую зп вы же ему и поставили, он ее явно уже не заслуживал
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Rus Donskoy
Ответ Причёска Бэйла
Он был топ-футболистом. Огромный талантище, который мог быть лучшим полузащитником мира и не один раз. История Погба чем-то схожа с Неймаром.
все верно+
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Мукунку хороший
Продуман.. там развернутся в тусовках не дадут..и играть надо(хоть иногда)а тут что.. всё дозволено- зажигай,смейся,балдей))
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Will Turner
Ответ Дониёр Расулов
Травмы забрали своего.
Какие травмы? Воспаление левой пятки?
он всю жизнь себе как неймар левые травмы выписывал и ходил затем на показы и прочее
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Rus Donskoy
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Погба, Балотелли и прочие амбициозные парни обычно больше запоминаются скандалами чем игрой
абсолютно точно ты подметил +
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soldat2212
Ответ Rus Donskoy
Погба из за своего характера так и не стал топ футболистом
Кем кем он не стал? Капитан сборной Франции, чемпион мира. 91 матч за сборную! 91! 300 игр за МЮ и Ювентус 60 голов. Суперклубы по статусу, пусть и в свои не лучшие периоды.

Это и есть топ, Рус)
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sd4fmwrvz8
Туда едут отыгранный материал , погба им и является по сути
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Splin
Ответ Причёска Бэйла
Он был топ-футболистом. Огромный талантище, который мог быть лучшим полузащитником мира и не один раз. История Погба чем-то схожа с Неймаром.
эпизодами был, не более того
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White Bone
Погба, езжай к арабам, отблагодари за прошлый год.
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Кинг Конг Жив
Там ведь играть заставят. А в Юве при такой з.п. на лавке комфортно.
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Дониёр Расулов
Травмы забрали своего.
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ForzaGandzasar
Фатальная ошибка возврощение. В Манчестер.
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