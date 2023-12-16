Почеттино после 2:0 с «Шеффилдом»: «Хорошая игра. Я уверен в себе и верю в игроков и клуб, даже когда мы проигрываем»

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Кристофер Нкунку Михаил Мудрик Коул Палмер Футбол

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 17-м туре АПЛ.

«Я очень доволен. Игра была хорошей. Это всегда хороший показатель в матчах с командой, которая агрессивно играет с низким блоком.

Во втором тайме мы изменили позиции Палмера и Рахима Стерлинга, мы попытались поставить Палмера и Мудрика в более выгодное положение перед воротами.

Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем. Я верю в игроков и клуб. Теперь нужно использовать это в следующем соревновании, в четвертьфинале Кубка лиги».

О Коуле Палмере

«Для меня он плеймейкер, игрок, который может быть связующим звеном команды. Он также игрок, способный забивать голы и отдавать результативные передачи. Вклад Коула Палмера с самого первого дня был огромным».

О Кристофере Нкунку

«Мы не хотели рисковать им и дали ему больше времени на восстановление», – сказал Почеттино.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игра отстой, в первом тайме уснул. Как обычно вся надежда на Палмера или проход Стерлинга, и все, больше никаких идей в атаке. Просто спасибо что Шеффилд совсем мертвая команда
+2
0
+2
Они с ТенХагом стоят друг друга.
+1
0
+1
Ну, похоже что уже не вылетят в этом году. Уже найс новость.
Поч не зря хлеб ест. А вот построит ли чего конкурентного из Боэлиевского сброда- будем посмотреть. С интересом.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий