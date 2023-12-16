Почеттино после 2:0 с «Шеффилдом»: «Хорошая игра. Я уверен в себе и верю в игроков и клуб, даже когда мы проигрываем»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».
Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 17-м туре АПЛ.
«Я очень доволен. Игра была хорошей. Это всегда хороший показатель в матчах с командой, которая агрессивно играет с низким блоком.
Во втором тайме мы изменили позиции Палмера и Рахима Стерлинга, мы попытались поставить Палмера и Мудрика в более выгодное положение перед воротами.
Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем. Я верю в игроков и клуб. Теперь нужно использовать это в следующем соревновании, в четвертьфинале Кубка лиги».
О Коуле Палмере
«Для меня он плеймейкер, игрок, который может быть связующим звеном команды. Он также игрок, способный забивать голы и отдавать результативные передачи. Вклад Коула Палмера с самого первого дня был огромным».
О Кристофере Нкунку
«Мы не хотели рисковать им и дали ему больше времени на восстановление», – сказал Почеттино.
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Поч не зря хлеб ест. А вот построит ли чего конкурентного из Боэлиевского сброда- будем посмотреть. С интересом.