Гендиректор «Пари НН» об аренде Марадишвили: «Клуб развивается. В него верят не только болельщики Нижнего, но и игроки топ-уровня»

Гендиректор «Пари НН» высказался о подписании Константина Марадишвили.

Полузащитник «Локомотива» перешел в нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня.

В этой ситуации и мы, и « », и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная», — сказал .

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