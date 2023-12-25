Гендиректор «Пари НН» об аренде Марадишвили: «Клуб развивается. В него верят не только болельщики Нижнего, но и игроки топ-уровня»
Гендиректор «Пари НН» высказался о подписании Константина Марадишвили.
Полузащитник «Локомотива» перешел в нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона.
«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня.
В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
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