Гендиректор «Пари НН» об аренде Марадишвили: «Клуб развивается. В него верят не только болельщики Нижнего, но и игроки топ-уровня»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Константин Марадишвили Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» высказался о подписании Константина Марадишвили.

Полузащитник «Локомотива» перешел в нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня.

В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игроки топ уровня это Мардарашвили что ли?
+1
0
+1
И Суперлига тоже верит)
+1
-1
0
Барсику нравится
0
0
0
Игроки топ-уровня. Холанд, Салах и Марадишвили. Гомер, Мильтон и Паниковский
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий