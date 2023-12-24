Маурисио Почеттино: «Мудрик станет очень важным игроком для «Челси», у него огромный потенциал. Доверяю ему как человеку»

Маурисио Почеттино считает, что Михаил Мудрик станет важнейшим игроком «Челси».

«Он фантастический парень и приятный человек. Мудрик очень настоящий и искренний. Я могу сказать одно: он очень честный, очень надежный, очень искренний и непосредственный человек. Конечно, я доверяю ему как человеку.

А как игрок он знает, что ему нужно продолжать совершенствоваться. Мудрик еще молод и будет совершенствоваться, потому что у него есть класс. В своем развитии он добивается очень хороших результатов, и мы очень рады.

Уверен, со временем Мудрик станет очень важным игроком. Он уже важный игрок, но Михаил еще многократно улучшится, потому что у него огромный потенциал», – сказал тренер «Челси».

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