Маурисио Почеттино: «Мудрик станет очень важным игроком для «Челси», у него огромный потенциал. Доверяю ему как человеку»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино считает, что Михаил Мудрик станет важнейшим игроком «Челси».

«Он фантастический парень и приятный человек. Мудрик очень настоящий и искренний. Я могу сказать одно: он очень честный, очень надежный, очень искренний и непосредственный человек. Конечно, я доверяю ему как человеку.

А как игрок он знает, что ему нужно продолжать совершенствоваться. Мудрик еще молод и будет совершенствоваться, потому что у него есть класс. В своем развитии он добивается очень хороших результатов, и мы очень рады.

Уверен, со временем Мудрик станет очень важным игроком. Он уже важный игрок, но Михаил еще многократно улучшится, потому что у него огромный потенциал», – сказал тренер «Челси».

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19 комментариев
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Почу просто нужно использовать его по прямому назначению, а не в полузащите слева и в полуфланге, где игра без скорости. Это же касается и Стерлинга.
+11
-4
+7
Игры в сезоне15 Голы2 Передачи1

В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
+11
-7
+4
Почеттино странный тренер конечно. У тебя есть быстрый бегунок и ты вместо того чтобы создавать для него ситуации 1 в 1 и чтобы он тупо бегал по флангу и навешивал или простреливал стараешься проходит соперников в медленный, короткий пас и в позиционке?
Даже Пеп под Доку меняет схему. Доку играет максимально широко, делать из Доку условного Б. Силву на фланге это было бы идиотизмом.
Доку отлично играет только на скорости и на пространстве, Мудрик тоже хорошо играет только на скорости и на пространстве и тренер и партнеры должны им создавать свободное пространство и оставлять 1 в 1. А Челси пол года возится с мячиком на своей половине поля, а потом когда начинает переходит в атаку, то в обороне сидит уже весь соперник, понятно что при такой ситуации от Мудрика пользы минимум.
+3
0
+3
Ответ Алексей Минин
Игры в сезоне15 Голы2 Передачи1 В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
Так то никто не феерии кроме Палмера в этом Челси
+3
-1
+2
Мудрик хороший игрок, но в таком бардаке как Челси тяжело себя проявить любому практически
+3
-2
+1
...как человеку... но не как футболисту.
+1
0
+1
Когда тренер так говорит об игроке - пахнет жаренным)))
+2
-2
0
Если под мобилизацию не попадёт.
+1
-1
0
Ответ ta-tosha
Почу просто нужно использовать его по прямому назначению, а не в полузащите слева и в полуфланге, где игра без скорости. Это же касается и Стерлинга.
а куда его ставить?
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Ответ ta-tosha
Почу просто нужно использовать его по прямому назначению, а не в полузащите слева и в полуфланге, где игра без скорости. Это же касается и Стерлинга.
Я думаю Поч хотел, чтобы фланговые защитники были активными в атаке, но наши защитники легенды лазарета.
Это хорошо работало, даже когда Джеймс на одной ноге сыграл пару матчей - сразу правый фланг задышал.
Как например в матче с Сити, когда Джеймс и Палмер замучали Гвардиола.
Тоже самое было и в 1 туре с Ливерпулем, когда Джеймс и Чиллуэл разрывали Робертсона и Арнольда.
Но с центральным защитником Колвиллом, Кукурельей или Дисаси на флангах - особо не наколдуешь.
Поэтому да, логичней было бы Мудрика использовать как левого форварда.
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Ответ Алексей Минин
Игры в сезоне15 Голы2 Передачи1 В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
а кто в Челси хорош?
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Ответ Алексей Минин
Игры в сезоне15 Голы2 Передачи1 В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
Задача ( и ценность) защитника не в голах и пасах
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Ответ Алексей Минин
Игры в сезоне15 Голы2 Передачи1 В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
Уже год прошёл а он все надежды подает
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Ответ Тухель
Почеттино странный тренер конечно. У тебя есть быстрый бегунок и ты вместо того чтобы создавать для него ситуации 1 в 1 и чтобы он тупо бегал по флангу и навешивал или простреливал стараешься проходит соперников в медленный, короткий пас и в позиционке? Даже Пеп под Доку меняет схему. Доку играет максимально широко, делать из Доку условного Б. Силву на фланге это было бы идиотизмом. Доку отлично играет только на скорости и на пространстве, Мудрик тоже хорошо играет только на скорости и на пространстве и тренер и партнеры должны им создавать свободное пространство и оставлять 1 в 1. А Челси пол года возится с мячиком на своей половине поля, а потом когда начинает переходит в атаку, то в обороне сидит уже весь соперник, понятно что при такой ситуации от Мудрика пользы минимум.
Пеп тоже самое делал в Барсе с Анри.
Перегружал правый фланг с Месси и центр поля, оставляя Анри 1 в 1 на левой бровке в защитником.
По итогу Анри врывался в свободные зоны на опыте, либо возил правого защитника соперника при необходимости.
С бегунком Доку - это идеальный вариант. Потому что он почти любого 1 в 1 обыграет. И даже если он запорет 2-3 момента, что-то да залетит.
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