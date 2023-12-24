Маурисио Почеттино: «Мудрик станет очень важным игроком для «Челси», у него огромный потенциал. Доверяю ему как человеку»
Маурисио Почеттино считает, что Михаил Мудрик станет важнейшим игроком «Челси».
«Он фантастический парень и приятный человек. Мудрик очень настоящий и искренний. Я могу сказать одно: он очень честный, очень надежный, очень искренний и непосредственный человек. Конечно, я доверяю ему как человеку.
А как игрок он знает, что ему нужно продолжать совершенствоваться. Мудрик еще молод и будет совершенствоваться, потому что у него есть класс. В своем развитии он добивается очень хороших результатов, и мы очень рады.
Уверен, со временем Мудрик станет очень важным игроком. Он уже важный игрок, но Михаил еще многократно улучшится, потому что у него огромный потенциал», – сказал тренер «Челси».
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В принципе, вполне себе неплохая статистика, для центрального защитника, так-то.
Даже Пеп под Доку меняет схему. Доку играет максимально широко, делать из Доку условного Б. Силву на фланге это было бы идиотизмом.
Доку отлично играет только на скорости и на пространстве, Мудрик тоже хорошо играет только на скорости и на пространстве и тренер и партнеры должны им создавать свободное пространство и оставлять 1 в 1. А Челси пол года возится с мячиком на своей половине поля, а потом когда начинает переходит в атаку, то в обороне сидит уже весь соперник, понятно что при такой ситуации от Мудрика пользы минимум.
Это хорошо работало, даже когда Джеймс на одной ноге сыграл пару матчей - сразу правый фланг задышал.
Как например в матче с Сити, когда Джеймс и Палмер замучали Гвардиола.
Тоже самое было и в 1 туре с Ливерпулем, когда Джеймс и Чиллуэл разрывали Робертсона и Арнольда.
Но с центральным защитником Колвиллом, Кукурельей или Дисаси на флангах - особо не наколдуешь.
Поэтому да, логичней было бы Мудрика использовать как левого форварда.
Перегружал правый фланг с Месси и центр поля, оставляя Анри 1 в 1 на левой бровке в защитником.
По итогу Анри врывался в свободные зоны на опыте, либо возил правого защитника соперника при необходимости.
С бегунком Доку - это идеальный вариант. Потому что он почти любого 1 в 1 обыграет. И даже если он запорет 2-3 момента, что-то да залетит.