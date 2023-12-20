Михаил Мудрик: «Почеттино сказал, что «Челси» постарается выиграть Кубок лиги. Мы идем верным путем, у нас сильная команда»

Михаил Мудрик рассказал о желании «Челси» выиграть Кубок английской лиги.

Вингер «синих» высказался после матча 1/4 финала с «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Конечно, это очень значимая победа. Когда вы верите друг другу до конца, иногда все получается и все возможно.

Когда матч складывается тяжело, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол, где все может случиться.

Наш тренер [ ] сказал перед матчем, что мы постараемся выиграть этот трофей. После игры наши планы не изменились. Мы ждем с нетерпением и постараемся победить.

По моему скромному мнению, мы идем верным путем. Мы должны верить в процесс, в нашего тренера и друг другу. У нас действительно сильная команда. Чтобы выиграть что-то значимое, иногда нужно время», – сказал .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре