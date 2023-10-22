Быстров об ударе форварда «Факела» Маркова шипами в голень Флорентину: «1000 процентов красная! Что в голове судьи ВАР, который не позвал Карасева? Пускай чай пить идет в студию, а я на ВАР посижу»

Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Факел».

В конце первого тайма матча главный арбитр не удалил за грубость форварда «Факела» за фол на . Игрок воронежцев въехал сопернику шипами в голень, но получил только желтую карточку. Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко не вмешались в эпизод.

– Арбитр, который допустил ошибку...

– Здесь не ошибка. Просто... Нельзя матом ругаться, но здесь просто не было другого шанса, как просто позвать Карасева к экрану. Я не знаю... Никакой человек, наверное, футбольный или околофутбольный, не смог бы просто не позвать.

Как арбитр, который проходит стажировку, который учится, может вот в таком эпизоде?.. Мяча рядом нет, прямая нога, все по классике, выше бутс. Ну то есть здесь 1000 процентов красная карточка! Вот что в голову должно прийти судье на ВАР, который посмотрел повтор и не позвал?

– Может, он чай пил, отвернулся, не видел?

– Значит, чай пить пускай к нам в студию приходит, а я на ВАР посижу, буду нажимать кнопку, – сказал бывший игрок «Зенита» в эфире « ».

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