Быстров об ударе форварда «Факела» Маркова шипами в голень Флорентину: «1000 процентов красная! Что в голове судьи ВАР, который не позвал Карасева? Пускай чай пить идет в студию, а я на ВАР посижу»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Факел Оренбург Сергей Карасев Евгений Марков видеоповторы Матч ТВ Сесар Флорентин Футбол

Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Факел».

В конце первого тайма матча главный арбитр Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова за фол на Сесаре Флорентине. Игрок воронежцев въехал сопернику шипами в голень, но получил только желтую карточку. Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко не вмешались в эпизод.

– Арбитр, который допустил ошибку...

– Здесь не ошибка. Просто... Нельзя матом ругаться, но здесь просто не было другого шанса, как просто позвать Карасева к экрану. Я не знаю... Никакой человек, наверное, футбольный или околофутбольный, не смог бы просто не позвать.

Как арбитр, который проходит стажировку, который учится, может вот в таком эпизоде?.. Мяча рядом нет, прямая нога, все по классике, выше бутс. Ну то есть здесь 1000 процентов красная карточка! Вот что в голову должно прийти судье на ВАР, который посмотрел повтор и не позвал?

– Может, он чай пил, отвернулся, не видел?

– Значит, чай пить пускай к нам в студию приходит, а я на ВАР посижу, буду нажимать кнопку, – сказал бывший игрок «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

«Можно ногу пополам сломать». Дикий фол Маркова из «Факела» – и это не удаление 🤯

Арбитр ВАР Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат». Это связано с бездействием в игре «Оренбурга» и «Факела», когда Карасев не удалил Маркова

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14 комментариев

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Сергей48
Хитрый какой? На ВАРе уже сидит Мостовой!
+20
-1
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Palacio8
Ответ Катя_СПб
Тут говорят, что надо определять по выбитым зубам и сломанным ногам. Нога сломана? Нет. Значит и КК нет.
Представил как на ВАРе рентген смотрят, хехе.
+14
-1
+13
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Спонсор из Скандинавии
Володька фигни не скажет)
+13
-1
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Катя_СПб
Тут говорят, что надо определять по выбитым зубам и сломанным ногам. Нога сломана? Нет. Значит и КК нет.
+10
-3
+7
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vincere
Быстрова - на ВАР, Мостового - в поле, Зарему - на бровку.
+8
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+7
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Катя_СПб
Ответ Palacio8
Представил как на ВАРе рентген смотрят, хехе.
Зачем рентген. Дали костыли и в поле. Можешь бегать? Нет КК.
+4
0
+4
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Фут.Боль
Ответ vincere
Быстрова - на ВАР, Мостового - в поле, Зарему - на бровку.
Зарему на трансфер. Интересно, какая стоимость на трансфермаркт.
+4
-1
+3
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Вадим flanec
Эй на ВАРе, это Володька, идите чай пить, я заместо вас посижу)
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Кондитер
алло ,Мажич? это Володька , можно я на вар посижу ?😁
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Егор Логвинов
Володька, мозг не парь
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yulay
Ответ Фут.Боль
Зарему на трансфер. Интересно, какая стоимость на трансфермаркт.
ее стоимость сможет оценить только онлифанс
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Ответ Фут.Боль
Зарему на трансфер. Интересно, какая стоимость на трансфермаркт.
с её навыками не малая...
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Ответ </c/>
с её навыками не малая...
Пробег большой
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