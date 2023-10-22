Быстров об ударе форварда «Факела» Маркова шипами в голень Флорентину: «1000 процентов красная! Что в голове судьи ВАР, который не позвал Карасева? Пускай чай пить идет в студию, а я на ВАР посижу»
Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Факел».
В конце первого тайма матча главный арбитр Сергей Карасев не удалил за грубость форварда «Факела» Евгения Маркова за фол на Сесаре Флорентине. Игрок воронежцев въехал сопернику шипами в голень, но получил только желтую карточку. Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко не вмешались в эпизод.
– Арбитр, который допустил ошибку...
– Здесь не ошибка. Просто... Нельзя матом ругаться, но здесь просто не было другого шанса, как просто позвать Карасева к экрану. Я не знаю... Никакой человек, наверное, футбольный или околофутбольный, не смог бы просто не позвать.
Как арбитр, который проходит стажировку, который учится, может вот в таком эпизоде?.. Мяча рядом нет, прямая нога, все по классике, выше бутс. Ну то есть здесь 1000 процентов красная карточка! Вот что в голову должно прийти судье на ВАР, который посмотрел повтор и не позвал?
– Может, он чай пил, отвернулся, не видел?
– Значит, чай пить пускай к нам в студию приходит, а я на ВАР посижу, буду нажимать кнопку, – сказал бывший игрок «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
«Можно ногу пополам сломать». Дикий фол Маркова из «Факела» – и это не удаление 🤯
Арбитр ВАР Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат». Это связано с бездействием в игре «Оренбурга» и «Факела», когда Карасев не удалил Маркова
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