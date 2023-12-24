Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали? Вы что ставите во главу угла: чемпионство или деньги?»

– «Зенит» уже не так хорош?

– Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.

– Но как найти замену Малкому?

– Я вообще не понимаю этого вопроса.

– В смысле?

– Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?

– А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами – отпускайте.

– Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты.

А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались, – сказал экс–тренер нижегородского «Локомотива».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам