Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали? Вы что ставите во главу угла: чемпионство или деньги?»
– «Зенит» уже не так хорош?
– Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.
– Но как найти замену Малкому?
– Я вообще не понимаю этого вопроса.
– В смысле?
– Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?
– А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами – отпускайте.
– Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты.
А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались, – сказал экс–тренер нижегородского «Локомотива».
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Если игроку предлагают зарплату в 5(!!!) раз больше, чем в Зените, и клубу - рекордные деньги за трансфер, то
какими аргументами удержать игрока, чтобы он не опустил руки?
А Зенит и без Малкома пока является фаворитом чемпионской гонки, по мнению OPta Sports.
чтобы не получить в составе двух Клаудиньо, например...
А зачем ему задают вопросы про Зенит, простите?
Да и сам билд-ап, если посмотреть зоны активности в атаке, по сравнению с прошлым сезоном, зона по центру перед штрафной в прошлом сезоне красная была, в этом акцент активности на флангах.