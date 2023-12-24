Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали? Вы что ставите во главу угла: чемпионство или деньги?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Овчинников Малком Спорт-Экспресс Футбол

– «Зенит» уже не так хорош?

– Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.

– Но как найти замену Малкому?

– Я вообще не понимаю этого вопроса.

– В смысле?

– Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?

– А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами – отпускайте.

– Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты.

А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались, – сказал экс–тренер нижегородского «Локомотива».

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10 комментариев
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Что значит "не продавайте"?
Если игроку предлагают зарплату в 5(!!!) раз больше, чем в Зените, и клубу - рекордные деньги за трансфер, то
какими аргументами удержать игрока, чтобы он не опустил руки?
А Зенит и без Малкома пока является фаворитом чемпионской гонки, по мнению OPta Sports.
+8
-3
+5
зачем его продавали?..
чтобы не получить в составе двух Клаудиньо, например...
+3
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+3
"Сказал экс–тренер нижегородского «Локомотива»."

А зачем ему задают вопросы про Зенит, простите?
+3
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+2
Продав Малкома, Зенит решил вернуть интригу в пресный чемпионат
+1
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0
Не отпустили бы, получили бунт основы. Всё просто
0
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Кузяева, кстати, даже не попытались заменить, перестроили игру Вендела с Клаудиньо и на 3-5-2 ушли. Ничего хорошего, в результате.
Да и сам билд-ап, если посмотреть зоны активности в атаке, по сравнению с прошлым сезоном, зона по центру перед штрафной в прошлом сезоне красная была, в этом акцент активности на флангах.
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Он финансово глупый, надо достигать результата с наименьшими затратами, футбол это вообще-то какой- никакой бизнес
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Ответ Celsius
Что значит "не продавайте"? Если игроку предлагают зарплату в 5(!!!) раз больше, чем в Зените, и клубу - рекордные деньги за трансфер, то какими аргументами удержать игрока, чтобы он не опустил руки? А Зенит и без Малкома пока является фаворитом чемпионской гонки, по мнению OPta Sports.
нужно всегда иметь кандидатуру для замены на такой случай, шорт-лист
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