Валерий Овчинников о бане Абаскаля: «Для «Спартака» это несолидно. Бесков и Романцев просто пнули бы Беришу под задницу»

Валерий Овчинников оценил 2-матчевую дисквалификацию Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» наказан за конфликт с хавбеком « » Бернардом Беришей.

«В КДК посчитали, что не борец сумо — слабенько бросил Беришу. Поэтому и дали всего три матча, один из которых условный. Гильермо — нормальный мальчик, юный и задорный. Что вы от него хотите? Ему надо поменять футбол на борьбу, тогда все будет в порядке.

Просто для «Спартака» это очень несолидно. Вы можете представить, чтобы и стояли и такое сделали? В самом страшном варианте оба бы просто пнули под задницу Беришу и пошли бы дальше.

Но и Бериша ничего страшного не сделал. Его захлестнули эмоции, потому что выиграть у « » очень сложно, тем более когда команда восемь туров не могла победить», — сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».

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