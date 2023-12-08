Валерий Овчинников о бане Абаскаля: «Для «Спартака» это несолидно. Бесков и Романцев просто пнули бы Беришу под задницу»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат Валерий Овчинников Олег Романцев Константин Бесков Бернард Бериша Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников оценил 2-матчевую дисквалификацию Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» наказан за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«В КДК посчитали, что Абаскаль не борец сумо — слабенько бросил Беришу. Поэтому и дали всего три матча, один из которых условный. Гильермо — нормальный мальчик, юный и задорный. Что вы от него хотите? Ему надо поменять футбол на борьбу, тогда все будет в порядке.

Просто для «Спартака» это очень несолидно. Вы можете представить, чтобы Бесков и Романцев стояли и такое сделали? В самом страшном варианте оба бы просто пнули под задницу Беришу и пошли бы дальше.

Но и Бериша ничего страшного не сделал. Его захлестнули эмоции, потому что выиграть у «Спартак» очень сложно, тем более когда команда восемь туров не могла победить», — сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».

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4 комментария
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А что? всё по делу сказал. уж если забАрывать супостата - то как следует, а не вот так вот))
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Ответ Вячеслав Припузов
Кто это вообще, зачем вам знать его мнение? Уверен, что никто не знал о существовании команды, которую этот человек когда-то тренировал...
если вам 16 лет это не значит, что всем вокруг тоже по 16 лет) Валерий Овчинников почти культовый персонаж росфутбола 90-х.
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Ответ Вячеслав Припузов
Кто это вообще, зачем вам знать его мнение? Уверен, что никто не знал о существовании команды, которую этот человек когда-то тренировал...
Ну да. Школоло, не знает легендарных людей.
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