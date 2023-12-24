Хуниор Алонсо – лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона

Хуниор Алонсо признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона.

Парагваец занял первое место в голосовании болельщиков на сайте клуба, набрав более 22% голосов. Вторым стал форвард Джон Кордоба (18%), третьим – вратарь Матвей Сафонов (14%).

Алонсо чаще всех в этом сезоне выходил на поле, приняв участие в 24 матчах и сыграв 1976 минут. На его счету 2 голевые передачи.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым (36).

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