Хуниор Алонсо – лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона

Теги премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Джон Кордоба Хуниор Алонсо Матвей Сафонов Футбол

Хуниор Алонсо признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона.

Парагваец занял первое место в голосовании болельщиков на сайте клуба, набрав более 22% голосов. Вторым стал форвард Джон Кордоба (18%), третьим – вратарь Матвей Сафонов (14%).

Алонсо чаще всех в этом сезоне выходил на поле, приняв участие в 24 матчах и сыграв 1976 минут. На его счету 2 голевые передачи.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым (36).

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5 комментариев
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Пока завистники "шутят" про Кузьмичей, болельщики клуба проявляют себя очень адекватно. Ололо болелы всегда бы выбирали того кто забивает или любимчиков/воспитанников. Тут же - выбрали защитника, и по делу.

Единственное, конечно, Кордоба подпортил себе репутацию Красной, так бы был бы первым.
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Очень адекватный выбор краснодарских болельщиков!
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в новости хотя бы написали на какой позиции играет
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Ответ Diablosax
Пока завистники "шутят" про Кузьмичей, болельщики клуба проявляют себя очень адекватно. Ололо болелы всегда бы выбирали того кто забивает или любимчиков/воспитанников. Тут же - выбрали защитника, и по делу. Единственное, конечно, Кордоба подпортил себе репутацию Красной, так бы был бы первым.
Ну защита - ключ к успеху Краснодара в этом сезоне
+1
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За него проголосовал 👍
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