Морган об атаке «Ливерпуля» 4 в 1: «Нам нужен был всего один человек против набега орды – Райс»

Пирс Морган высказался об атаке «Ливерпуля» 4 в 1 в игре с «Арсеналом».

« » дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре (1:1).

«Нам нужен был всего один человек против набега орды «Ливерпуля». И этот человек – », – написал телеведущий и болельщик « » .

Отметим, что Райс не сделал перехват в этой атаке. Мохамед Салах покатил мяч на Трента Александера-Арнолда, и защитник пробил в перекладину.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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