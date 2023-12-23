Морган об атаке «Ливерпуля» 4 в 1: «Нам нужен был всего один человек против набега орды – Райс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался об атаке «Ливерпуля» 4 в 1 в игре с «Арсеналом».

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).

«Нам нужен был всего один человек против набега орды «Ливерпуля». И этот человек – Деклан Райс», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.

Отметим, что Райс не сделал перехват в этой атаке. Мохамед Салах покатил мяч на Трента Александера-Арнолда, и защитник пробил в перекладину.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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24 комментария
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Арсенал: Дико отскакивает в этом моменте, полностью провалив все фазы защиты

Морган: Джимми-джимми, ача ача
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Нужен был только один человек - старик Хоттабыч, который в нужный момент перекладину подвинул куда надо.
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Трент сыграл в стиле Нуньеса. Умудрился в такой ситуации попасть в перекладину
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Выглдит смешно, но такие мемные моменты могут стоить титула: Джеррард не даст соврать ...
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я думал он скажет Роналду
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Ответ kacnep
Арсенал: Дико отскакивает в этом моменте, полностью провалив все фазы защиты Морган: Джимми-джимми, ача ача
Морган: а они зря отказались от Роналду!!!!!!
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Ответ Надоело париться в бане
Нужен был только один человек - старик Хоттабыч, который в нужный момент перекладину подвинул куда надо.
Который заменил ногу Трента на деревянный костыль.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Трент сыграл в стиле Нуньеса. Умудрился в такой ситуации попасть в перекладину
Справедливости ради надо сказать , что мяч подскочил перед ударом
+3
0
+3
Райс - это лучшее, что случалось с Арсеналом за последние много лет.
Я не знаю каким чудом он к нам перешел, но это однозначно один из лучших игроков этого сезона в АПЛ. Я даже не буду говорить опорников, потому что он ВЕЗДЕ.
+7
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Райс - это лев, это игрок из чемпионского д*рьма.
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Эпичный момент.
Трент просто засмотрелся на парня за 100 млн. 😂
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А не Роналду?
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Да уж - ключевой момент матча , учитывая тотальное отсутствие пенальти в АПЛ .
Ну и ещё первые 15 минут второго тайма , когда Ливерпуль мог создать 5 голевых , но не создал ни одного
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Ответ Sergey Kuznetsov
я думал он скажет Роналду
https://www.sports.ru/football/1115136002-morgan-ob-arsenale-my-by-vyigrali-apl-esli-by-podpisali-ronaldu-posle-.html
+1
-1
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
Брайтону они проиграли, когда уже было ясно, что Сити чемпионом будет.
Важные матчи были до этого.

Какой же ты 🤡
Тебе бы на каникулах заняться погружением в футбол, а то совсем слабые познания, судя по твоим постам…
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