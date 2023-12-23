Морган об атаке «Ливерпуля» 4 в 1: «Нам нужен был всего один человек против набега орды – Райс»
Пирс Морган высказался об атаке «Ливерпуля» 4 в 1 в игре с «Арсеналом».
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).
«Нам нужен был всего один человек против набега орды «Ливерпуля». И этот человек – Деклан Райс», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Отметим, что Райс не сделал перехват в этой атаке. Мохамед Салах покатил мяч на Трента Александера-Арнолда, и защитник пробил в перекладину.
Изображение: кадр из трансляции
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?
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Морган: Джимми-джимми, ача ача
Я не знаю каким чудом он к нам перешел, но это однозначно один из лучших игроков этого сезона в АПЛ. Я даже не буду говорить опорников, потому что он ВЕЗДЕ.
Трент просто засмотрелся на парня за 100 млн. 😂
Ну и ещё первые 15 минут второго тайма , когда Ливерпуль мог создать 5 голевых , но не создал ни одного
Важные матчи были до этого.
Какой же ты 🤡
Тебе бы на каникулах заняться погружением в футбол, а то совсем слабые познания, судя по твоим постам…