Даниил Денисов о любимых комментаторах: «Генич на первом месте. Шнякина бы еще отметил»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов назвал любимых футбольных комментаторов.
– Что читаешь в телеграме?
– Я стараюсь редко что-то читать, смотреть. Все вижу изнутри, поэтому мне не нужно ничего читать.
– То есть ты не из той когорты футболистов, которые Sports.ru с утра открывают, чтобы почитать комментарий Генича и напихать ему в вотсаппе.
– Его здесь нет, поэтому могу сказать, что да, я не такой.
– Часто бывает, что ты слышишь комментатора и про себя восклицаешь: «Да что он несет?»
– Бывает.
– Три любимых комментатора?
– Генич.
– Он на третьем месте? Или на первом?
– На первом. Шнякина бы еще отметил. Пускай на третьем месте будут все остальные, чтобы никого не обижать, – сказал Денисов.
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