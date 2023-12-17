Даниил Денисов о любимых комментаторах: «Генич на первом месте. Шнякина бы еще отметил»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Даниил Денисов Футбол

Защитник «Спартака» Даниил Денисов назвал любимых футбольных комментаторов.

– Что читаешь в телеграме?

– Я стараюсь редко что-то читать, смотреть. Все вижу изнутри, поэтому мне не нужно ничего читать.

– То есть ты не из той когорты футболистов, которые Sports.ru с утра открывают, чтобы почитать комментарий Генича и напихать ему в вотсаппе.

– Его здесь нет, поэтому могу сказать, что да, я не такой.

– Часто бывает, что ты слышишь комментатора и про себя восклицаешь: «Да что он несет?»

– Бывает.

– Три любимых комментатора?

Генич.

– Он на третьем месте? Или на первом?

– На первом. Шнякина бы еще отметил. Пускай на третьем месте будут все остальные, чтобы никого не обижать, – сказал Денисов.

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5 комментариев
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А Денисов любитель💩, получается
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Ещё есть много комментаторое, не равнодушных к Спартаку, всех не упомнишь, многие равно как и эксперты болеют на всякий случай тайком, даже те кто критикуют и поливают Спартак грязью, чтобы хайпануться побольше ...
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Оба даже не в десятке. Условный Керимов намного лучше этих петросянчиков.
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а что еще ожидать от футболиста, еще и спартаковского? шмурнов совсем кукухой поехал и свалил, останься он, на 100% уверен, денисов бы и его в этот список включил.
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Ответ Кирилл Голивец
Оба даже не в десятке. Условный Керимов намного лучше этих петросянчиков.
Керимов и Минин хорошие, остальные шлак.
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