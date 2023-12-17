Даниил Денисов о любимых комментаторах: «Генич на первом месте. Шнякина бы еще отметил»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов назвал любимых футбольных комментаторов.

– Что читаешь в телеграме?

– Я стараюсь редко что-то читать, смотреть. Все вижу изнутри, поэтому мне не нужно ничего читать.

– То есть ты не из той когорты футболистов, которые Sports.ru с утра открывают, чтобы почитать комментарий Генича и напихать ему в вотсаппе.

– Его здесь нет, поэтому могу сказать, что да, я не такой.

– Часто бывает, что ты слышишь комментатора и про себя восклицаешь: «Да что он несет?»

– Бывает.

– Три любимых комментатора?

– .

– Он на третьем месте? Или на первом?

– На первом. Шнякина бы еще отметил. Пускай на третьем месте будут все остальные, чтобы никого не обижать, – сказал .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре