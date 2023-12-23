«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» – на 11 и 7 очков, «Болонья» идет 4-й и отстает от «россонери» на 2 балла

«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана».

В 17-м туре Серии А «нерадзурри» одержали победу над «Лечче» (2:0), а «бьянконери» – над «Фрозиноне» (2:1). «Россонери» сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

« » сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. « » идет вторым с 40 баллами, « » – третьим с 33. На четвертой строчке расположилась « » – у нее 31 очко.

Матчи 18-го тура чемпионата Италии пройдут 29 и 30 декабря.

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