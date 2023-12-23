«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» – на 11 и 7 очков, «Болонья» идет 4-й и отстает от «россонери» на 2 балла
«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана».
В 17-м туре Серии А «нерадзурри» одержали победу над «Лечче» (2:0), а «бьянконери» – над «Фрозиноне» (2:1). «Россонери» сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).
«Интер» сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Ювентус» идет вторым с 40 баллами, «Милан» – третьим с 33. На четвертой строчке расположилась «Болонья» – у нее 31 очко.
Матчи 18-го тура чемпионата Италии пройдут 29 и 30 декабря.
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Но нужно бороться за 3 место и ЛЕ .