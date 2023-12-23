«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана» – на 11 и 7 очков, «Болонья» идет 4-й и отстает от «россонери» на 2 балла

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Болонья Футбол

«Интер» и «Ювентус» оторвались от «Милана».

В 17-м туре Серии А «нерадзурри» одержали победу над «Лечче» (2:0), а «бьянконери» – над «Фрозиноне» (2:1). «Россонери» сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

«Интер» сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Ювентус» идет вторым с 40 баллами, «Милан» – третьим с 33. На четвертой строчке расположилась «Болонья» – у нее 31 очко.

Матчи 18-го тура чемпионата Италии пройдут 29 и 30 декабря. 

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22 комментария
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Ответ rigobersong
Болонья в ЛЧ, было бы просто пушкой:))
Мотту летом точно заберут, а без него в ЛЧ болонкам делать нечего)
+14
-1
+13
Ответ Я люблю картошку
Комментарий скрыт
Уже нет. Такой Интер не отдаст.
+10
-1
+9
Форца ИНТЕР, братьев Интеристи с победой 🥇
+15
-8
+7
Ответ Я люблю картошку
Комментарий скрыт
чего с основного акка ya_za_acmilan не пишешь?
+7
0
+7
Ответ Я люблю картошку
Комментарий скрыт
Мечтай)
+6
-1
+5
Ответ Я люблю картошку
Милан 7 раз выигрывал ЛЧ, ещё несколько раз играл в финалах, почему бы не выиграть и 8 раз?
Да, я же и говорю. В конце сезона ЛЧ выиграют
+6
-1
+5
Ответ Я люблю картошку
Комментарий скрыт
Еще и Лигу Чемпионов выиграют, ага
+5
-1
+4
Скоро отрыв начнет расти и от Юве. У них нет двух составов и все победы еле еле без запаса прочности.
+5
-2
+3
В этом году титул берет Интер и Индзагги и я беру джерси с 2звездой. А старушка пусть ждет, я же ждал))
+3
0
+3
Болонья в ЛЧ, было бы просто пушкой:))
+7
-5
+2
Тиагу Мотта в Болоньи, потыкал, полноценной статьи о его работе там нет, странно, Серию А обычно на сайте любят.
+2
0
+2
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Мотту летом точно заберут, а без него в ЛЧ болонкам делать нечего)
Де Лаурентис звал в Наполи, отказал.. Кто знает может и захочет ещё на сезон остаться, если состав сохранят и усилят к лиге чемпионов, при условии что отберутся
+2
0
+2
Ответ Xell
Не в этом году.
Amen
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Ответ Е.Р.
Ювентус впечатляет. С такой игрой и с местами спорным составом после 17 игр иметь 40 очков. Это подумать, они идут со скоростью 89 очков. Если им насыпят зимой качественных игроков, то они ещё и ускорятся. таким макаром и чемпионат выиграют.
Не в этом году.
0
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Ответ Я люблю картошку
Милан 7 раз выигрывал ЛЧ, ещё несколько раз играл в финалах, почему бы не выиграть и 8 раз?
Во первых Милан вылетел уже в Лигу Европы)) На этом можно было бы и остановиться, но Милан этого сезона не в состоянии отыграть у Интера больше 10очков это факт.
+1
-1
0
Ответ Павел Варламов
Де Лаурентис звал в Наполи, отказал.. Кто знает может и захочет ещё на сезон остаться, если состав сохранят и усилят к лиге чемпионов, при условии что отберутся
пойдет в Байер на место Алонсо
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Отрыв конечно очень...Сами виноваты , потеряли много очков.
Но нужно бороться за 3 место и ЛЕ .
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3,14 Оли сдулось
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