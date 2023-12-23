Клопп об игре с «Арсеналом» и борьбе за чемпионство: «Это 18-й тур, после него остается еще 20. До матчей за 6 очков еще далеко, никто об этом не думает»

Юрген Клопп высказался о матче с «Арсеналом» в контексте борьбы за чемпионство.

«Ливерпуль» принимает лондонскую команду в 18-м туре (0:1, первый тайм).

«Это 18-й тур. После него остается 20 игр. Мы не гарантируем себе чемпионство, если выиграем. Они не гарантируют себе чемпионство, если выиграют. Я на самом деле не думал об этом, мне было все равно. Я думал только об этой игре, а не об остальном сезоне.

В марте или апреле может наступить момент, когда начнутся матчи за 6 очков – тогда можно будет думать о чемпионстве в случае победы, выбывании из гонки [в случае поражения] или еще о чем-то в этом роде. До этого еще далеко, и никто об этом не думает.

[« »] заслуживает моего уважения, но я все равно хочу набрать очки», – сказал главный тренер « ».

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