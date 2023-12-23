Хавбек «Динамо» Лесовой близок к переходу в «Маккаби» Хайфа (Sport5)

Даниил Лесовой близок к переходу из «Динамо» в чемпионат Израиля.

По информации Sport5, над подписанием полузащитника бело-голубых работает « » Хайфа.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.

выступает за « » с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир он провел 8 матчей. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам