Хавбек «Динамо» Лесовой близок к переходу в «Маккаби» Хайфа (Sport5)
Даниил Лесовой близок к переходу из «Динамо» в чемпионат Израиля.
По информации Sport5, над подписанием полузащитника бело-голубых работает «Маккаби» Хайфа.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.
Лесовой выступает за «Динамо» с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 8 матчей. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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