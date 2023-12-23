Хавбек «Динамо» Лесовой близок к переходу в «Маккаби» Хайфа (Sport5)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Даниил Лесовой Футбол

Даниил Лесовой близок к переходу из «Динамо» в чемпионат Израиля.

По информации Sport5, над подписанием полузащитника бело-голубых работает «Маккаби» Хайфа.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.

Лесовой выступает за «Динамо» с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 8 матчей. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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10 комментариев
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Начинал очень хорошо, но после крестов сильно сдал
+18
-1
+17
И это правильно
+7
0
+7
Нормально, посещаемость в Израиле уже обогнала РПЛ, футбол бешеными темпами растет, Маккаби стабильно в ЛЧ играет. Пауза из-за военного конфликта с террористами уже закончена. Хорошее продолжение карьеры
+6
-3
+3
Очень хорошо. Дане нужно сменить обстановку. Игрок-то очень неплохой.
+3
0
+3
И для Динамо супер и для Лесового хорошо. Надеюсь срастётся 🤞.
+1
0
+1
Ой вэй
0
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Жаль, лучше бы перешел в другую команду РЧ. Успехов в Лиге Конференций!
+2
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0
из огня да в полымя
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Начинал очень хорошо, но после крестов сильно сдал
Согласен полностью, но отдать должное, видно, как старается парень... Пользу ещё принесёт любой команде. Вопрос времени...
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